Футбольный турнир «Кожаный мяч» стартует в Верхневолжье

11 августа в Тверской области стартуют зональные соревнования регионального этапа Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 2005-2006 годов рождения. Игры пройдут в Твери, Вышнем Волочке, Ржеве и Максатихе.

Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» проводятся в 56-й раз, в этом году они посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Турнир «Кожаный мяч» является самым массовым соревнованием по футболу на территории России. В Тверской области игры проводятся в трех возрастных группах юношей и двух возрастных группах девушек.

В финале, который состоится в Твери 14 августа, примут участие 4 команды-победительницы зональных соревнований. Команда, занявшая 1 место на региональном финале, будет представлять Верхневолжье в городе-герое Волгограде, на III этапе Всероссийских соревнований.

В Тверской области продолжаются традиции профессионального футбола. 16 июня футбольный клуб «Тверь», созданный по инициативе Губернатора Игоря Рудени, прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС). Тверской клуб получил право на участие в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2020-2021 годов.

Домашней ареной для официальных матчей «Твери» стал стадион «Юность», который ранее был сертифицирован РФС с присвоением четвертой категории. Полностью сформирован тренерский штаб клуба.

Помимо «Юности» развитие тренировочной базы в Твери планируется на стадионах «Химик», «Центральный» и имени Вагжанова. Кроме того, запланировано строительство в областной столице футбольного манежа, реконструкция футбольной базы в поселке Эммаусс. Эти объекты также планируют задействовать в проведении соревнований.

В Тверской области футбол является одним из самых популярных и массовых видов спорта. По итогам 2019 года футболом занималось более 32 тысяч человек, из них в спортивных школах – почти 4 тысячи человек. В регионе функционирует 180 футбольных полей с естественным покрытием и 17 стадионов. Тренерский штат составляет свыше 90 специалистов.

Пресс-служба Правительства Тверской области