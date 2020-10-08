Музейно-выставочный центр им. Л. Чайкиной приглашает на выставку «Ниточка к ниточке, лоскутик к лоскутику»

Музейно-выставочный центр им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества приглашает посетить персональную выставку мастера декоративно-прикладного искусства Веры Брыскиной «Ниточка к ниточке, лоскутик к лоскутику».

В экспозиции собраны лучшие работы автора – коллекция авторских кукол, выполненных по мотивам народной игрушки. Центром выставки являются работы, выполненные в технике лоскутного шиться – панно «Древо жизни», одеяла, текстильные украшения. Еще одной частью экспозиции являются расписные доски и сундуки.

Сама Вера Брыскина – многократный участник и победитель городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных выставок, конкурсов и фестивалей.

Персональная выставка Веры Брыскиной «Ниточка к ниточке, лоскутик к лоскутику» будет работать в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной до 29 августа по адресу: г. Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16. Заказ экскурсий и справки по телефону: 34-34-50.

Пресс-служба Правительства Тверской области