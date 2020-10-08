Тверская область лидирует по темпам снижения долговой нагрузки

По итогам первых шести месяцев 2020 года Тверская область добилась наибольших темпов снижения долговой нагрузки на бюджет региона. Об этом сообщает агентство РИА «Рейтинг» со ссылкой на данные Минфина РФ.

«Работа по снижению государственного долга Тверской области движется в позитивном направлении. Это даёт очень хорошие возможности для участия региона в национальных проектах. Теперь для нас самое главное – качество, скорость и полнота исполнения ранее намеченных планов», – считает губернатор Игорь Руденя.

Уровень долговой нагрузки по итогам первого полугодия снизился в 27 регионах и в пяти – не изменился. Про информации РИА «Рейтинг», наиболее существенное сокращение наблюдается в Тверской области, где за счет уменьшения объемов госдолга и роста налоговых и неналоговых доходов на 5,1% уровень долговой нагрузки снизился на 20,3 процентных пункта. На 1 июля отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета составляло 27%, в начале года этот показатель был на уровне 47,3%.

Также РИА «Рейтинг» отмечает, что Тверская область занимает 2-е место после Пермского края по динамике сокращения государственного долга. За первое полугодие госдолг Верхневолжья уменьшился на 41,8%. – до 13,5 млрд рублей. Доля бюджетных кредитов в структуре госдолга составляет 100%, у тверского региона полностью отсутствуют более дорогие коммерческие долговые обязательства.

Напомним, 11 августа на заседании Правительства Тверской области, которое проведет губернатор Игорь Руденя, будет рассмотрен вопрос об исполнении областного бюджета за первое полугодие текущего года.