Игорь Руденя провел рабочую встречу, посвященную строительству нового здания ДОКБ в Твери

10 августа Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел рабочую встречу с руководством Госкорпорации «Ростех», посвященную ходу работ по строительству комплекса детской областной клинической больницы в Твери.

На данный момент на объекте выполняются инженерно-геодезические работы, ведется монтаж ограждения строительной площадки. Уже подписаны договоры технического присоединения к инженерным сетям. В ближайшее время планируется приступить к проведению земляных работ, возведению свайного фундамента.

В ходе рабочей встречи Игорь Руденя поручил внести предложения по обеспечению транспортной доступности детской областной больницы с учетом расположенных рядом учреждений здравоохранения – областной клинической больницы и перинатального центра.

15 июня 2020 года Губернатор Игорь Руденя и глава Госкопорации Ростех Сергей Чемезов заложили первый камень в ознаменование строительства нового комплекса детской областной больницы. В течение трех лет в Твери будет возведена современная высокотехнологичная клиника.

«Новое учреждение спроектировано при участии лучших специалистов-практиков, в том числе тех, которые работают в действующей больнице, а также исходя из мнений лучших практикующих врачей Москвы, Твери и области. Обратились к Государственной корпорации Ростех, так как это очень серьезный для нас проект. Для нас было важно найти надежных партнеров, чтобы построить новое высокотехнологичное учреждение», – отметил тогда Игорь Руденя.

Открытие нового комплекса детской областной больницы завершит создание в Твери современного медицинского городка, объединяющего ведущие учреждения здравоохранения региона: перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной, областную клиническую больницу, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета. На удобно расположенной территории кластера будут созданы все условия как для комфортного посещения учреждений, так и качественного оказания медицинской помощи маленьким жителям Верхневолжья.

Здание медицинского центра спроектировано в виде двух шестиэтажных (включая один подземный уровень) корпусов, соединенных тремя галереями. Больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. Здесь будет 17 отделений, в том числе онкогематологическое и офтальмологическое, потребность в которых испытывает регион. В отдельном блоке разместится отделение патологии новорожденных, а также реанимация и хирургия для младенцев.

На создание новой клиники из федерального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы выделено более 4,6 млрд рублей, из регионального – порядка 1,2 млрд рублей. Реализацией проекта занимается дочерняя организация Госкорпорации — компания «РТ-СоцСтрой».

Пресс-служба Правительства Тверской области