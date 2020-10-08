На заседании регионального Правительства рассмотрятотчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2020 года

Исполнение областного бюджета Тверской области за первое полугодие 2020 годарассмотрят на заседании Правительства Тверской области, которое 11 августа проведет Губернатор Игорь Руденя.

Главные задачи, поставленные Игорем Руденей перед финансовым сектором региона – обеспечение стабильности финансово-бюджетной системы, исполнение всех социальных обязательств, национальных проектов, инфраструктурных программ.

В прошлом году доходы областного бюджета составили более 66,3 млрд рублей, что на 11% выше показателей 2018-го. Расходы областного бюджета обеспечены в объеме 62,2 млрд рублей.

В 2019 проведены ремонтные работы в 66 учреждениях здравоохранения, отремонтировано 182 школы, 34 детских сада, приобретено 72 автомобиля и автобуса для школ и социальных учреждений. В нормативное состояние приведено 356 км региональных и муниципальных дорог.

Государственный долг Тверской области в 2019 году снизился на 1,4 млрд рублей и на 1 января 2020 года составил 23,2 млрд рублей. Расходы на обслуживание госдолга уменьшились в три раза: со 118,7 млн рублей в 2018 году до 39,6 млн рублей.

Также в повестку заседания Правительства Тверской области вошел вопрос об обеспечении школьной формой детей многодетных семей, реконструкции водозаборных сооружений в муниципалитетах и другие темы.

Пресс-служба Правительства Тверской области