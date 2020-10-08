В Тверской области разработают дополнительные меры профилактики детского травматизма

Ход кампании по предупреждению детского травматизма на территории Тверской области обсуждался на совещании с членами областного Правительства 10 августа, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Масштабная региональная кампания, направленная на предупреждение происшествий с участием детей, стартовала в Тверской области 1 августа. Ее инициатором выступил глава региона.

«Работа уже идет, но необходимо продумать дополнительные мероприятия, направленные на профилактику происшествий с детьми. Нужно работать непосредственно с детьми, проводить с ними беседы. Предлагаю к этой работе активнее подключать представителей ГИБДД, МЧС», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор назвал главные направления работы по профилактике – предупреждение ДТП с участием детей, бытовых происшествий.

В настоящее время в работу в рамках кампании включились все областные ведомства и 435 курируемых ими учреждений. Проводятся различные акции, распространяются информационные материалы, посвященные безопасности на дорогах, в быту, на воде, при обращении с огнем.

Размещаются стенды и баннеры, в социальных сетях и на сайтах – информационные материалы. Выпущено 40 тыс. плакатов «Внимание – дети!», сделано свыше 115 тыс. тематических листовок и плакатов. Организована раздача разъяснительных материалов для более 100 тысяч человек – взрослых и детей. К этой работе привлечены волонтеры Верхневолжья. Кроме того, проводятся обходы семей, собрания жителей в муниципалитетах.

С 6 по 12 августа на территории всего региона проводится акция «Внимание – дети!». Сотрудники ГИБДД останавливают в муниципальных образованиях региона автомобили и проводят профилактические беседы с водителями о соблюдении правил дорожного движения. Волонтеры в составе экипажей раздают памятки с информацией о профилактике детского травматизма на дорогах – всего для этих целей выпущено 40 тыс. тематических листовок.

Информационные материалы размещены в автобусах общественного транспорта. Здесь также транслируют ролики о профилактике детского травматизма.

29 июля Губернатор Игорь Руденя на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ и о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл Президент РФ Владимир Путин, выступил с инициативой запуска федеральной кампании по профилактике детского травматизма.

29 июля глава региона на заседании Правительства Тверской области дал распоряжение 1 сентября во всех школах Верхневолжья провести уроки безопасности.

На организационном совещании также рассмотрены обращения жителей региона по вопросам эксплуатации и сохранности автодорог, жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки.

Пресс-служба Правительства Тверской области