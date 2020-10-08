28 семейных центров создано в Тверской области для поддержки детей и родителей

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних Тверской области стали семейными центрами. Мамы, папы, дети смогут получать там необходимую помощь в любой ситуации: в сотрудничестве со специалистами решать временно возникшие трудности, получать консультации по мерам социальной поддержки и другим вопросам.

В связи с изменением формата работы социально-реабилитационные центры перешли в ведомство регионального Министерства демографической и семейной политики. Оно создано по инициативе Губернатора Игоря Рудени и занимается вопросами укрепления института семьи, улучшения качества жизни семей с детьми, в том числе многодетных, повышения социального статуса материнства и другими направлениями.

«Сегодня наш приоритет – демография. В Тверской области важно обеспечить сохранение преемственности поколений, систему традиционных семейных ценностей, обеспечить поддержку детям и родителям», – считает Игорь Руденя.

В Тверской области работали 27 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Все они теперь получили название «Мой семейный центр». Такой же статус присвоен и областному Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, который расположен в Торжке. Здесь получают поддержку дети-сироты из Торжокского и Кувшиновского районов.

Одно из направлений работы теперь уже семейных центров – организация интересного досуга детей. Воспитанники центров принимают активное участие в городских, областных конкурсах, соревнованиях, научно-исследовательских конференциях. С ними также проводится работа по профилактике детского травматизма.

1 августа в Тверской области по инициативе Губернатора Игоря Рудени стартовала масштабная кампания, направленная на предупреждение происшествий с участием детей. Правительством Тверской области разработан комплексный план. В первую очередь профилактические мероприятия ориентированы на взрослых: родителей, бабушек и дедушек, водителей на дорогах – всех, от чьей ответственности зависит безопасность детей. Помимо пропагандистской работы с населением усилены рейдовые мероприятия и акции.

Одним из мероприятий стала акция «Внимание – дети!», которая продлится до 12 августа. Сотрудники ГИБДД останавливают в муниципальных образованиях региона автомобили и проводят профилактические беседы с водителями о соблюдении правил дорожного движения. Волонтеры в составе экипажей раздают памятки с информацией о профилактике детского травматизма на дорогах.

Пресс-служба Правительства Тверской области