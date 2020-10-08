Фотоконкурс для любителей охоты стартовал в Тверской области

10 августа 2020 года в Тверской области объявлен старт фотоконкурса «Охота – моя страсть». В нем могут принять участие все желающие – любители охоты и природы Верхневолжья.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Животные и птицы в природе», «Лучшая охота» и «Красота природы». Фотоработы победителей будут опубликованы в журнале «Тверь охотничья». Награждение победителей пройдет на праздничном мероприятии «День охотника», которое запланировано 12 сентября в Твери.

На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии в электронном виде в хорошем разрешении (формат JPEG) или фотоочерки. Съемки должны быть выполнены на территории Тверской области.

Работы принимаются до 31 августа 2020 года по адресу: 170042, г. Тверь, ул. Горького, 97 (3 этаж, каб.302) или по электронной почте: konkurs-mpr@yandex.ru с пометкой «Фотоконкурс». Также заявки и фотоработы можно передать через службу Госохотнадзора в районах Тверской области.

Одновременно с работой необходимо представить информацию об авторе: фамилия, имя, отчество и возраст участника; место, где была произведена фотосъемка объекта; контакты для связи.

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области по телефону +7(4822)733-170.

Пресс-служба Правительства Тверской области