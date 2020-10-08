Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 10 августа 2020 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. 3923 заразившихся излечились от инфекции.
- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 148795, в том числе за последние сутки их проведено 280.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4874 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 791 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 160 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1595
Кимры 552
Конаковский район 392
Ржев 309
Калининский район 261
Лихославльский район 243
Торжок 196
Вышневолоцкий городской округ 149
Максатихинский район 102
Осташковский городской округ 97
Бологовский район 91
Кашинский городской округ 72
Андреапольский муниципальный округ 68
Кимрский район 67
Рамешковский район 66
Ржевский район 63
Зубцовский район 60
Бежецкий район 59
Торопецкий район 54
Нелидовский городской округ 39
Старицкий район 37
Лесной муниципальный округ 33
Селижаровский район 32
Торжокский район 29
Спировский район 26
Кесовогорский район 24
Сонковский район 23
Весьегонский муниципальный округ 22
Калязинский район 22
Оленинский муниципальный округ 20
Кувшиновский район 19
Западнодвинский муниципальный округ 17
Удомельский городской округ 9
Фировский район 6
Молоковский район 4
Краснохолмский район 4
Пеновский муниципальный округ 3
Бельский район 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области