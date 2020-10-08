Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 10 августа 2020 г.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. 3923 заразившихся излечились от инфекции.

- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 148795, в том числе за последние сутки их проведено 280.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4874 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 791 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 160 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1595

Кимры 552

Конаковский район 392

Ржев 309

Калининский район 261

Лихославльский район 243

Торжок 196

Вышневолоцкий городской округ 149

Максатихинский район 102

Осташковский городской округ 97

Бологовский район 91

Кашинский городской округ 72

Андреапольский муниципальный округ 68

Кимрский район 67

Рамешковский район 66

Ржевский район 63

Зубцовский район 60

Бежецкий район 59

Торопецкий район 54

Нелидовский городской округ 39

Старицкий район 37

Лесной муниципальный округ 33

Селижаровский район 32

Торжокский район 29

Спировский район 26

Кесовогорский район 24

Сонковский район 23

Весьегонский муниципальный округ 22

Калязинский район 22

Оленинский муниципальный округ 20

Кувшиновский район 19

Западнодвинский муниципальный округ 17

Удомельский городской округ 9

Фировский район 6

Молоковский район 4

Краснохолмский район 4

Пеновский муниципальный округ 3

Бельский район 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области