По территории Тверской области пройдет автопробег караванеров, следующих по маршруту «Государева дорога»

10 августа в Тверскую область прибывают участники Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, которые путешествуют из Москвы в Санкт-Петербург по межрегиональному туристскому маршруту «Государева дорога», объединяющему Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

10 августа в Тверской области участники автопробега посетят храмовый комплекс «Завидово», музей «Государева дорога» и храм Рождества Богородицы в селе Городня, построенный в XIV веке. 11 августа запланированы экскурсии по Твери и Торжку. В этот же день состоится пресс-конференция «Развитие придорожной инфраструктуры маршрута «Государева дорога» и ее удобство для автотуристов» с участием представителей Министерства туризма Тверской области. Третий день пробега по Верхневолжью завершится в Вышнем Волочке.

Всего с 10 по 14 августа участники автопробега проедут 777 км по четырем регионам маршрута «Государева дорога». Путешествие из Москвы в северную столицу караванеры совершают на пяти автомобилях и четырех автодомах.

В настоящее время исторический тракт представлен двумя дорогами федерального значения М-10 и М-11. С открытием скоростной автомагистрали М-11 растет популярность автомобильных путешествий по современной «Государевой дороге», где сосредоточено большое количество музеев и достопримечательностей.

Задача автопробега – привлечь внимание к формированию комфортных условий для автотуристов и караванеров на маршруте, созданию дополнительной придорожной инфраструктуры и сервиса, продвижение проекта на внутреннем и мировом туристском рынках для самостоятельных путешественников. Планируется, что к 2025 году туристический поток по «Государевой дороге» в пределах Тверской области составит не менее 1 миллиона человек.

Автопробег проходит при поддержке Федерального агентства по туризму и туристских администраций Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей.

Это практическая реализация соглашения, подписанного в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме Губернатором Игорем Руденей и руководителями Федерального агентства по туризму и Правительств Московской, Ленинградской, Новгородской областей Соглашением предусмотрено формирование совместных межрегиональных туристских продуктов для разных целевых аудиторий, проведение конференций, исследований, пресс-туров, сотрудничество между региональными туристическими организациями, гостиницами, ресторанами, музейными объектами.

Концепция межрегионального туристического маршрута «Государева дорога» была разработана Правительством Тверской области в 2018 году. Большая часть маршрута проходит по федеральной трассе М-10. В Верхневолжье отправная точка маршрута – храмовый комплекс села Завидово: церковь Успения Божией Матери и церковь Святой Живоначальной Троицы. Расположенный там же музей «Государева дорога» рассказывает о быте путешественников по главной магистрали страны.

«Государева дорога» – тракт, связавший Санкт-Петербург и Москву – был построен по указу Петра I. По этой дороге проезжали кортежи императорской династии Романовых. Во все времена на пути следования была развитая инфраструктура: путевые дворцы, трапезные, почтовые станции, экипаже-ремонтные мастерские. Первый в истории России путеводитель был написан по государеву тракту тверским уроженцем И.Ф. Глушковым.

«Государеву дорогу» по значимости ставят в один ряд с Чуйским трактом, соединившим Россию и Китай. Это первая дорога в стране с твердым покрытием и множеством мостов через реки.

Пресс-служба Правительства Тверской области