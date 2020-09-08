Жители Тверской области смогут найти информацию о судьбе погибших или пропавших без вести защитников Отечества

В Тверской области начинает работу онлайн-сервис «Найти солдата», который был создан при поддержке Фонда президентских грантов. Его главная задача – помочь в поиске информации о погибших и пропавших без вести родственниках в годы Великой Отечественной войны.

«Благодаря Народному проекту жители Тверской области теперь смогут узнать о судьбе пропавших без вести защитников Отечества. Добровольцы помогут найти информацию о судьбе или последнем пристанище родственников, прошедших испытания Великой Отечественной войны», – отмечает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Граждане бесплатно могут подать заявку на установление судьбы участника Великой Отечественной войны на сайте poisk.proektnaroda.ru. Если по каким-то причинам человек не сможет самостоятельно оформить запрос через сайт, то он может обратиться на горячую линию «Народного проекта» по телефону 88003006897. Операторы примут заявку на получение информации о боевом пути их родственника, а по завершению исследования, отправят сведения заявителю.

За последний год через сайт Народного проекта со всей России и стран ближнего зарубежья поступило более 25 тысяч обращений, тысячи семей уже получили дополнительные сведения о боевом пути героя, которые ранее им были не известны, в том числе и точное место захоронения бойца.

Народный проект «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества» реализуется Фондом «Народный проект», который в июне 2020 года вошел в число социально-ориентированных некоммерческих организаций, опубликованных в реестре СОНКО Минэкономразвития РФ.

Сохранение памяти о подвигах солдат в Великой Отечественной войне – одна из ключевых задач в воспитании подрастающего поколения, считает Губернатор Игорь Руденя. Для этого в Тверской области восстанавливают памятники солдатам, приводят в порядок захоронения и создают новые места для знакомства с военной историей страны.

30 июня Президентом России Владимиром Путиным был открыт Ржевский мемориал Советскому солдату. В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, ветераны Великой Отечественной войны.

Рядом с мемориалом размещена площадка для поисковиков, которые ежегодно приезжают в Тверскую область со всей страны для проведения поисковых работ.

На территории мемориального комплекса, являющегося филиалом Музея Победы в городе Москве, создан уникальный интерактивный музей. С помощью современного мультимедийного и акустического оборудования посетители полностью погружаются в атмосферу событий Великой Отечественной войны на Ржевско-Вяземском направлении. Также под стеклянным полом создана диорама, отображающая поисковые работы на поле боя.

Правительство Тверской области планирует включить посещение Ржевского мемориала в число рекомендованных экскурсий для школьников старших классов нашего региона. Разработан региональный туристический маршрут «Земля воинской славы», предусматривающий посещение воинских захоронений и мемориальных комплексов Ржевского и Зубцовского районов Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области