Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра выступили в Твери с концертом-посвящением врачам

9 августа в Твери выступили народный артист Российской Федерации, трёхкратный лауреат Государственной премии РФ Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра в рамках концерта-посвящения врачам, которые продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией. На концерт приглашены ветераны, специалисты сфер здравоохранения, образования, социальной защиты населения, многодетные семьи Тверской области. Артистов и зрителей поприветствовал Губернатор Игорь Руденя.

«В прошлом году в нашем городе состоялся первый концерт XVIII Московского Пасхального фестиваля. Мы рады, что и в текущем году наш город принимает участие в фестивале. Великая музыка напоминает нам о духовных и культурных богатствах нашего народа, о вечных ценностях православной веры, хранимой на тверской земле уже более тысячи лет. Мы благодарны за такой замечательный подарок нашему региону, за возможность прикоснуться к музыке, которая делает мир лучше и дарит радость», – отмечено в приветствии от имени Игоря Рудени.

Выступление коллектива Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 194-1945 годов в продолжение лучших традиций Московского Пасхального фестиваля. Для концерта на Площади Славы подготовлена особая программа, под открытым небом прозвучали произведения П.И. Чайковского.

Вечером, после концерта в Твери, запланировано выступление оркестра Мариинки под управлением Валерия Гергиева в московском Концертном зале имени Петра Ильича Чайковского.

Организаторы концерта предприняли меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

В прошлом году Тверь стала первым городом, где состоялся концерт ансамбля Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в рамках регионального тура XVIII Московского Пасхального фестиваля. Коллектив Мариинки выступил 28 апреля на площадке академического театра драмы. Концерт посетил Губернатор Игорь Руденя и другие почётные гости.

Верхневолжье постоянно встречает знаменитых российских деятелей культуры. На открытых площадках в Твери выступали Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, Народный артист России Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». Ежегодно известные артисты приезжают в столицу Верхневолжья на концерты в честь нашего земляка, поэта Андрея Дементьева.

Пресс-служба Правительства Тверской области