На основе работы победителя конкурса «Школа, я скучаю» выпустят почтовую открытку тиражом 2000 экземпляров

Детей Тверской области в возрасте от 6 до 14 лет приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Школа, я скучаю», который проводит Фонд Андрея Первозванного. На основе рисунка победителя будет выпущена почтовая открытка тиражом 2000 экземпляров. Кроме того, победителя конкурса пригласят на эфир «Детского радио».

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 6 – 8 лет, 9 – 11 лет, 12 – 14 лет. На начальном этапе будут отобраны 10 работ для публикации на сайте и в аккаунтах социальных сетей «Детского радио». 9 лауреатов получат дипломы и подарки от спонсоров. Также предусмотрен приз «Зрительских симпатий» через online-голосование.

Заявки на конкурс принимаются до 28 августа. Участникам необходимо заполнить заявку и прикрепить цифровую фотографию произведения. Подробная информация – на https://fap.ru/press-center/news/startuet-konkurs-shkola-ya-skuchayu-/.

1 сентября опубликуют итоги конкурса. В сентябре запланировано награждение победителей.

Соорганизаторы конкурса – Федеральное агентство связи, АО «Марка», радиостанция для детей и их родителей «Детское радио».

Конкурс проводится с целью раскрытия творческих способностей детей, содействия детскому художественному творчеству, воспитания уважения к школе, популяризации жанра авторской художественной открытки.

Пресс-служба Правительства Тверской области