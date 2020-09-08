Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 9 августа 2020 г.

posted by Максим Малахов on вс, 08/09/2020 - 11:02

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. 3923 заразившихся излечились от инфекции. 
- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 148515, в том числе за последние сутки их проведено 385. 
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4846 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 765 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус. 
- 158 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания. 
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований: 

Тверь 1590 

Кимры 551 

Конаковский район 390 

Ржев 303 

Калининский район 261 

Лихославльский район 243 

Торжок 196 

Вышневолоцкий городской округ 148 

Максатихинский район 102 

Бологовский район 91 

Осташковский городской округ 91 

Кашинский городской округ 72 

Андреапольский муниципальный округ 68 

Кимрский район 67 

Рамешковский район 65 

Ржевский район 61 

Зубцовский район 60 

Бежецкий район 59 

Торопецкий район 54 

Нелидовский городской округ 39 

Старицкий район 36 

Лесной муниципальный округ 33 

Селижаровский район 31 

Торжокский район 29 

Спировский район 26 

Кесовогорский район 24 

Сонковский район 23 

Весьегонский муниципальный округ 22 

Калязинский район 20 

Кувшиновский район 19 

Оленинский муниципальный округ 20 

Западнодвинский муниципальный округ 17 

Удомельский городской округ 9 

Фировский район 6 

Молоковский район 4 

Краснохолмский район 4 

Пеновский муниципальный округ 3 

Бельский район 3 

Жарковский район 2 

Сандовский муниципальный округ 2 

ЗАТО Озёрный 2 

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. 

Пресс-служба Правительства Тверской области  