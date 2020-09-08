Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 9 августа 2020 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. 3923 заразившихся излечились от инфекции.
- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 148515, в том числе за последние сутки их проведено 385.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4846 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 765 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 158 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1590
Кимры 551
Конаковский район 390
Ржев 303
Калининский район 261
Лихославльский район 243
Торжок 196
Вышневолоцкий городской округ 148
Максатихинский район 102
Бологовский район 91
Осташковский городской округ 91
Кашинский городской округ 72
Андреапольский муниципальный округ 68
Кимрский район 67
Рамешковский район 65
Ржевский район 61
Зубцовский район 60
Бежецкий район 59
Торопецкий район 54
Нелидовский городской округ 39
Старицкий район 36
Лесной муниципальный округ 33
Селижаровский район 31
Торжокский район 29
Спировский район 26
Кесовогорский район 24
Сонковский район 23
Весьегонский муниципальный округ 22
Калязинский район 20
Кувшиновский район 19
Оленинский муниципальный округ 20
Западнодвинский муниципальный округ 17
Удомельский городской округ 9
Фировский район 6
Молоковский район 4
Краснохолмский район 4
Пеновский муниципальный округ 3
Бельский район 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области