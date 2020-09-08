Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 9 августа 2020 г.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. 3923 заразившихся излечились от инфекции.

- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 148515, в том числе за последние сутки их проведено 385.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4846 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 765 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 158 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 1590



Кимры 551



Конаковский район 390



Ржев 303



Калининский район 261



Лихославльский район 243



Торжок 196



Вышневолоцкий городской округ 148



Максатихинский район 102



Бологовский район 91



Осташковский городской округ 91



Кашинский городской округ 72



Андреапольский муниципальный округ 68



Кимрский район 67



Рамешковский район 65



Ржевский район 61



Зубцовский район 60



Бежецкий район 59



Торопецкий район 54



Нелидовский городской округ 39



Старицкий район 36



Лесной муниципальный округ 33



Селижаровский район 31



Торжокский район 29



Спировский район 26



Кесовогорский район 24



Сонковский район 23



Весьегонский муниципальный округ 22



Калязинский район 20



Кувшиновский район 19



Оленинский муниципальный округ 20



Западнодвинский муниципальный округ 17



Удомельский городской округ 9



Фировский район 6



Молоковский район 4



Краснохолмский район 4



Пеновский муниципальный округ 3



Бельский район 3



Жарковский район 2



Сандовский муниципальный округ 2



ЗАТО Озёрный 2



В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.



Пресс-служба Правительства Тверской области