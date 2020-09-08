Губернатор Игорь Руденя поздравил строителей Тверской области с профессиональным праздником

9 августа в Российской Федерации отмечается День строителя. Работников и ветеранов строительного комплекса Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

День строителя был учрежден в стране 65 лет назад. По словам главы региона, это уважение к труду работников одной из самых почетных профессий – тех, кто возводит жилые дома, школы, детские сады, театры, больницы, стадионы, промышленные предприятия, делает нашу жизнь комфортной и интересной.

«Строительство является одной из ключевых отраслей экономики, от работы которой зависит реализация масштабных задач по формированию в нашей стране современной инфраструктуры предприятий и городской среды, развитие смежных отраслей. В текущем году, в непростых условиях, благодаря профессионализму строителей, в тверском регионе был обеспечен непрерывный режим работы на строительстве важных социальных объектов. Отрасль стала локомотивом восстановления и роста региональной экономики», - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Губернатор выразил особые слова признательности ветеранам строительного комплекса, создавшим основу для развития Верхневолжья и всей страны.

В 2019 году в Тверской области впервые за много лет в течение одного года введены в эксплуатацию 5 социальных объектов – две школы и детская поликлиника в Твери, два детских сада в Старице и Лихославльском районе. В настоящее время в Верхневолжье ведётся строительство Детской областной клинической больницы, школы, детских садов, спортивного комплекса.

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Тверской области обеспечен существенный рост ввода в эксплуатацию жилых помещений. В прошлом году сдан 81 многоквартирный дом в городах Тверь, Ржев, Торжок, в Калининском, Калязинском, Кесовогорском, Конаковском, Торопецком районах, Осташковском городском округе. В целом сдано в эксплуатацию почти 640 тыс. кв. метров жилья – это в 1,5 раза выше показателей 2018-го.

Пресс-служба Правительства Тверской области