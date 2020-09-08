В Тверской области перезахоронили останки красноармейцев, найденные в ходе мероприятий по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны

8 августа в Оленинском муниципальном округе Тверской области состоялось торжественная церемония перезахоронения останков семерых воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Останки красноармейцев были найдены в поле вблизи села Молодой Туд в рамках комплекса мероприятий по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Сохранение памяти о павших в годы Великой Отечественной войны, подвиге солдат и офицеров Губернатор Игорь Руденя считает важным направлением патриотического воспитания подрастающего поколения. Большой вклад в сохранение исторической памяти вносят представители поискового движения.

В братскую могилу в селе Молодой Туд представители военно-исторического поискового центра «Орел» захоронили семерых погибших солдат и офицеров Советской Армии, останки которых обнаружены в результате пиротехнических работ.

В церемонии приняли участие директор Департамента спасательных формирований генерал-лейтенант Игорь Кутровский, руководители структурных подразделений Центрального аппарата МЧС России и Главного управления МЧС России по Тверской области, ветераны, личный состав сводного отряда, работавшего на территории Верхневолжья. Также присутствовали сотрудники Тверского территориального пожарно-спасательного гарнизона, курсанты Академии ГПС МЧС России, жители Оленинского муниципального округа.

«Уже прошло более 75 лет с момента окончания войны, но много защитников нашей родины остаются без вести пропавшими, - сказал Игорь Кутровский. - Они свою задачу выполнили: не отступили, не предали, отдали свою жизнь за то, чтобы сегодня жили мы. Теперь наша с вами задача пронести память о них через поколения, через века. Уверен, у каждого есть свой счет к этой войне. Наша с вами война ещё не завершена. Вечная слава героям, отдавшим свои жизни за свободу и независимость нашей родины».

Торжественное мероприятие прошло на территории братской могилы советским воинам в селе Молодой Туд, где уже покоятся более 2000 бойцов, участников кровопролитных боев в 1942-1943 годах.

Присутствующие почтили минутой молчания память воинов, павших в боях за Отечество, прошла панихида. Участники митинга возложили цветы и венки к братской могиле.

В мероприятиях по обезвреживанию взрывоопасных предметов под Оленино участвовали сводный отряд из Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», Ногинского спасательного Центра МЧС России, Тульского Спасательного Центра МЧС России. Вместе с пиротехниками работали в полях Оленинского муниципального округа поисковики.

Бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории Калининской области начались в 1941 году. В первые месяцы войны на фронт ушло более 225 тысяч жителей региона, всего в годы Великой Отечественной – свыше 600 тысяч человек. На фронтах и в партизанских отрядах погибло более 278 тысяч жителей Калининской области. На нашей земле воевали представители разных народов. Так, в составе 348-й и 375-й стрелковых дивизий 30-й Армии сражались якутяне.

Сегодня, 8 августа, Тверскую область посетила делегация Республики Саха (Якутии). Гости Верхневолжья посетили Ржевский мемориал Советскому солдату, почтили память земляков на Мемориальном комплексе воинам-якутянам, павшим в Великой Отечественной войне под Ржевом. Делегация также побывала на площадке военно-патриотического лагеря имени Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова в д. Есёмово.

В рамках визита на тверскую землю состоялось подписание соглашения между Правительством Тверской области и Правительством Республики Саха (Якутия) о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и ином сотрудничестве.

Пресс-служба Правительства Тверской области