Делегация Республики Саха (Якутии) посетила памятные места в Ржевском районе Тверской области

8 августа Тверскую область посетила делегация Республики Саха (Якутия). Одним из главных мероприятий визита стало посещение Ржевского мемориала Советскому солдату, где гости Верхневолжья возложили цветы и посетили музейный павильон. Представителей Республики поприветствовал Губернатор Игорь Руденя.

«В этом году исполняется 40 лет полномасштабной работе по изучению подвига воинов-якутян на ржевской земле. Отважные сыны Якутии сыграли особенную роль в сражениях Великой Отечественной войны. Красноармейцы-якутяне стали образцовыми снайперами, блестяще проявляли себя в качестве разведчиков и сапёров, артиллеристов и танкистов. В числе героев – легендарный снайпер Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, участник первого Парада Победы на Красной площади, Фёдор Матвеевич Охлопков. Уверен, наша совместная работа по увековечиванию памяти поколения победителей будет успешно продолжена», – отмечено в приветствии от имени Игоря Рудени.

Представители Якутии традиционно почтили память земляков на Мемориальном комплексе воинам-якутянам, павшим в Великой Отечественной войне под Ржевом. Якутяне сражались в составе 348-й и 375-й стрелковых дивизий 30-й Армии. В память о них 23 августа 1994 года на ржевской земле был открыт Мемориал – здесь увековечены имена 1179 героев.

Гости Верхневолжья также побывали на площадке военно-патриотического лагеря имени Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова в д. Есёмово. Кавалер ордена Красной Звезды, якутский снайпер Федор Охлопков участвовал в боях за освобождение Ржева.

«Военно-патриотический лагерь – продолжение дружбы Тверской области и нашей Республики, которая длится более 30. Название лагерю присвоено по инициативе жителей Ржевского района. Здесь будут заниматься подготовкой молодежи, будущих поисковиков», - сказал Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ – первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов.

Для участников поездки состоялась презентация проекта по развитию лагеря, который вместе с международной экспедицией «Ржев. Калининский фронт» является еще одной площадкой поисковиков страны. Лагерь станет частью туристического военно-исторического маршрута на ржевской земле.

Сейчас завершен первый этап строительства. Созданы Дом офицеров, въездная группа и здание КПП, обустроено парковочное пространство и тренировочный плац, место под палаточный городок, подведены коммуникации.

На втором этапе будут построены три казармы для размещения около 240 человек, медпункт, хозяйственные и другие помещения. Также планируется возведение музея и гостиницы.

Сейчас в лагере работает волонтерская рота Боевого братства, отряд им. Охлопкова, поисковики Тверской, Новгородской областей. Участники отрядов передали делегации Саха (Якутия) медальоны двух бойцов, чьи останки были найдены под Ржевом.

В рамках визита на тверскую землю состоялось подписание соглашения между Правительством Тверской области и Правительством Республики Саха (Якутия) о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и ином сотрудничестве. Наградами отмечены глава Ржевского района Валерий Румянцев, представители поискового движения, духовенства.

Губернатор Игорь Руденя считает сохранение памяти о подвигах солдат в Великой Отечественной войне важным вкладом в воспитание молодежи. В Тверской области восстанавливают обелиски, приводят в порядок захоронения, создают новые памятные площадки.

30 июня 2020 года Президент России Владимир Путин открыл Ржевский мемориал Советскому солдату. В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, ветераны Великой Отечественной войны.

Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва.

По оценкам института военной истории в битве участвовало 7 миллионов человек. Общие потери Красной Армии в боях на плацдарме составили свыше 2 миллионов человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области