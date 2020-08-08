В Тверской области открыты две площадки для сдачи нормативов ГТО, установленные по национальному проекту «Демография»

8 августа, в День физкультурника, в Вышневолоцком городском округе и Лесном районе Тверской области открыты две новые спортивные площадки для сдачи нормативов ГТО. Комплексы установлены в рамках реализации в регионе проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

С праздником жителей Верхневолжья поздравил Губернатор

«В Верхневолжье особое внимание уделяется формированию современной инфраструктуры для развития массового и профессионального спорта, улучшению материально-технической базы учреждений отрасли, популяризации активного и здорового образа жизни», - отметил в поздравлении жителей Тверской области с Днем физкультурника Губернатор Игорь Руденя.

На каждой из площадок установлено 50 единиц спортивного оборудования – различные тренажёры, брусья, турники, скамьи, помосты для специальных упражнений, а также баскетбольное кольцо, стол для настольного тенниса, шведские стенки и другие снаряды.

Оборудование рассчитано на общую физическую подготовку, занятия силовой гимнастикой, а также для подготовки и сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Заниматься здесь смогут не только дети и взрослые, но и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Пресс-служба Правительства Тверской области