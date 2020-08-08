Открытые карельские игры пройдут в Тверской области на фестивале карельской культуры OMA RANDA

8 августа в селе Козлово Спировского района проходит четвертый фестиваль карельской культуры OMA RANDA. В программе фестиваля – мероприятия, посвященные знакомству с карельским языком, традиционными ремёслами, национальной музыкой и играми. Участников и гостей фестиваля поприветствовал Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Богатая история и культура карельского народа стала неотъемлемой частью исторического наследия Верхневолжья. Многовековые традиции дружбы и добрососедства народов на тверской земле нашли свое воплощение в вашем празднике. Уникальные игры, обряды, песни и танцы тверских карел, прошедшие через века, оживут сегодня рядом со старинным селом Козлово», – отмечено в приветствии от Игоря Рудени.

Фестиваль традиционно начнется с молебна и крестного хода с иконой Алексия Сибирского. В этом году молебен служат в Введенской церкви в селе Козлово, затем на фестивальной площадке планируется заложить первый камень в фундамент будущей часовни.

В 12:00 стартует развлекательная программа: театрализованное представление, летние открытые карельские игры, на которых можно поиграть в лапту, карельские городки (рюхи), лапту, шашки, карельский волейбол и футбол.

В программе фестиваля также мастер-классы по традиционным ремеслам, выставки предметов быта и национальных костюмов тверских карел, дегустация блюд национальной карельской кухни – чёрные щи, калитки, сканцы и сульчины, ароматный чай из трав в новой карельской трапезной «Paraś gostä». Программа рассчитана на взрослых и детей.

В 22:00 запланирован фейерверк.

Подробная информация о празднике, программа фестиваля и расписание автобусов от Спирово до Козлово – в группе фестиваля https://vk.com/oma_randa.

В Тверской области ведется активная работа по популяризации национальной карельской культуры. В 2017 году отмечалось 400-летие переселения карел на тверскую землю.

В 2019 году Козловскому сельскому поселению Спировского района выделено 720 тыс. рублей на развитие проекта по сохранению карельской культуры и традиций. Поддержка предоставлена поселению за 2 место во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». Награды поселение удостоено за работу по популяризации национальной карельской культуры.

Спировский район является одной из территорий Верхневолжья, где компактно проживают представители карельской народности. Ежегодного Козловский фестиваль карельской культуры OMA RANDA (Родной край) объединяет жителей Тверской области и других регионов России, а также Финляндии, Норвегии и Швеции.

В Козловском поселении действует культурно-просветительский центр. В библиотеках с. Козлово, д. Еремеевка и д. Никулино созданы музеи «Карельская изба», которые знакомят посетителей с карельским бытом.

Пресс-служба Правительства Тверской области