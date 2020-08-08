Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Бежецка c Днём города

8 августа город Бежецк Тверской области отмечает 883-летие. С Днём года жителей муниципального образования поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил: бежецкая земля знаменита своими тружениками, выдающимися достижениями в машиностроении и льноводстве, богатым духовным наследием. В историю края навсегда вписаны имена людей, чье творчество стало важнейшей частью великой русской культуры: Василия Андреева и Вячеслава Шишкова, Анны Ахматовой и Николая Гумилева.

«Сегодня Бежецк и Бежецкий район поступательно развиваются: проводится благоустройство общественных пространств, ремонт дорожной сети, растет промышленное производство, совершенствуется социальная сфера. Бежецкий район стал важнейшим центром развития агропромышленного комплекса Тверской области. Совместная работа органов местного самоуправления, общественности, всех жителей открывает перед районом новые перспективы», - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

В День города для жителей подготовлена культурная программа, в том числе, к празднику приурочено открытие детской библиотеки.

В 12.30 на площадке у памятника А.Ахматовой и Н. Гумилёву пройдёт литературная гостиная «Поэзия принадлежит земле». В 14.00 в городском саду зрителей ждут на концертную программу «Тебе, любимый город!». Также в 14.00 стартует большая пешеходная экскурсия по городу, сбор группы организован у дома № 40 по улице Большая. Вечером небо над Бежецком озарит праздничный фейерверк.

Пресс-служба Правительства Тверской области