Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем физкультурника

8 августа в России отмечается День физкультурника и XXXI Всероссийский олимпийский день. В поздравлении, адресованном жителям Тверской области, Губернатор Игорь Руденя отметил, что с каждым годом этот праздник объединяет в Верхневолжье все больше людей – спортсменов, тренеров, работников сферы физической культуры, сторонников здорового образа жизни.

«Тверская область гордится выдающимися мастерами спорта, приумножившими славу нашей страны, как великой спортивной державы: Виктором Капитоновым и Антониной Серединой, Виктором Денисовым и Антониной Ординой, Юрием Михайловым и Ильей Ковальчуком. Сегодня созданные десятилетиями традиции продолжает новая плеяда талантливых спортсменов и наставников. В Верхневолжье особое внимание уделяется формированию современной инфраструктуры для развития массового и профессионального спорта, улучшению материально-технической базы учреждений отрасли, популяризации активного и здорового образа жизни», - говорится в поздравлении Игоря Рудени.

В честь праздника в Верхневолжье проходят различные спортивные состязания и другие мероприятия для сторонников активного образа жизни.

На базе ФОКа им. Султана Ахмерова в Твери проходит фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. Торжественное открытие состоится в 10:30, начало соревнований - 11.00. Соревнования пройдут по семи дисциплинам: гиревой и городошный спорт, лапта, самбо, мини-гольф, армрестлинг и перетягивание каната.

Концепция фестиваля разработана таким образом, что участниками спортивных соревнований могут быть спортсмены самых разных возрастных категорий.

В 16.00. в ФОКе им. Султана Ахмерова состоится чемпионат области по перетягиванию каната.

В 11.00 на площадке у дворца спорта «Юбилейный» стартует региональный этап Всероссийских массовых соревнований по баскетболу

«Оранжевый мяч».

Жителей и гостей Твери приглашают на зрелищные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Вызов Тверского дракона» и гребле на лодках «Дракон» с финишем у кинотеатра «Звезда». Начало в 11.00.

На городском пляже в это же время женские и мужские команды будут бороться за звание чемпиона Тверской области по пляжному волейболу.

На стадионе «Текстильщик» проходит фестиваль по силовым видам спорта, турниры по мини-футболу, тхэквондо и дзюдо. Здесь все желающие могут принять участие в открытой тренировке по кикбоксингу.

На набережной Афанасия Никитина открыты спортивные площадки в зоне отдыха. Там же состоятся соревнования по баскетболу, волейболу, теннису и настольному теннису, чемпионат по силе удара «Ударная Тверь».

Впервые одной из праздничных площадок станет территория Тверского областного ипподрома. Все желающие смогут принять участие в старинных казачьих играх, стать участниками конных эстафет и мастер-класса по джигитовке. Гостей ждёт ярмарка мастеров, мастер-класс по боксу, силовому экстриму и кроссфиту. Начало спортивного праздника в 12:00. Вход свободный.

Всем, кто планирует принять участие или стать зрителем спортивных событий важно помнить о необходимости соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности – использовать средства индивидуальной защиты, сохранять социальную дистанцию.

Пресс-служба Правительства Тверской области