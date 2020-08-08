Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 августа 2020 г.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции. 3923 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за прошедшие сутки 13 человек.

- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 148130, в том числе за последние сутки их проведено 816.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4818 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 739 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 156 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1580

Кимры 551

Конаковский район 386

Ржев 298

Калининский район 261

Лихославльский район 242

Торжок 196

Вышневолоцкий городской округ 148

Максатихинский район 101

Бологовский район 90

Осташковский городской округ 86

Кашинский городской округ 72

Андреапольский муниципальный округ 68

Кимрский район 67

Рамешковский район 65

Ржевский район 61

Зубцовский район 60

Бежецкий район 59

Торопецкий район 54

Нелидовский городской округ 39

Старицкий район 36

Лесной муниципальный округ 33

Селижаровский район 30

Торжокский район 29

Спировский район 26

Кесовогорский район 24

Сонковский район 23

Весьегонский муниципальный округ 22

Калязинский район 20

Кувшиновский район 19

Оленинский муниципальный округ 20

Западнодвинский муниципальный округ 17

Удомельский городской округ 9

Фировский район 6

Молоковский район 4

Краснохолмский район 4

Пеновский муниципальный округ 3

Бельский район 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области