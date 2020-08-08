Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 августа 2020 г.

posted by Максим Малахов on сб, 08/08/2020 - 15:27

 

 

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции. 3923 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за прошедшие сутки 13 человек.

- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 148130, в том числе за последние сутки их проведено 816.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4818 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 739 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 156 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 1580

 

Кимры 551

 

Конаковский район 386

 

Ржев 298

 

Калининский район 261

 

Лихославльский район 242

 

Торжок 196

 

Вышневолоцкий городской округ 148

 

Максатихинский район 101

 

Бологовский район 90

 

Осташковский городской округ 86

 

Кашинский городской округ 72

 

Андреапольский муниципальный округ 68

 

Кимрский район 67

 

Рамешковский район 65

 

Ржевский район 61

 

Зубцовский район 60

 

Бежецкий район 59

 

Торопецкий район 54

 

Нелидовский городской округ 39

 

Старицкий район 36

 

Лесной муниципальный округ 33

 

Селижаровский район 30

 

Торжокский район 29

 

Спировский район 26

 

Кесовогорский район 24

 

Сонковский район 23

 

Весьегонский муниципальный округ 22

 

Калязинский район 20

 

Кувшиновский район 19

 

Оленинский муниципальный округ 20

 

Западнодвинский муниципальный округ 17

 

Удомельский городской округ 9

 

Фировский район 6

 

Молоковский район 4

 

Краснохолмский район 4

 

Пеновский муниципальный округ 3

 

Бельский район 3

 

Жарковский район 2

 

Сандовский муниципальный округ 2

 

ЗАТО Озёрный 2

 

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области 