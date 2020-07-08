В Ржевском филиале Музея Победы появится аллея сибирских кедров и краснолистных дубов

Ржевский филиал Музея Победы «Ставка Сталина» посетила делегация Красноярского края, в состав которой вошли родственники солдат и офицеров, погибших на ржевской земле в годы Великой Отечественной войны.

В память о всех, кто не вернулся c полей сражений, во Ржев из сибирского питомника города Уяр были доставлены саженцы краснолистных дубов, которые сибиряки высадили на территории музея «Ставка Сталина». Позже в регион прибудут саженцы сибирского кедра.

Высадка деревьев состоялась в рамках памятного мероприятия, посвящённого 77-ой годовщине проведения первого салюта в годы войны.

В ночь с 4 на 5 августа 1943 года, находясь в деревне Хорошево Ржевского района, Верховный главнокомандующий СССР И.В. Сталин впервые отдал приказ о проведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы. В 2015 году в здании, где принималось решение, был открыт Ржевский филиал Музея Победы.

Филиалом Музея Победы в Тверской области стал Ржевский мемориал Советскому солдату, который был открыт 30 июня Президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор Игорь Руденя назвал открытие Ржевского мемориала Советскому солдату историческим событием, одним из главных мероприятий 75-летия Великой Победы.

«Мемориал – это признание значения Ржевской битвы в истории Великой Отечественной войны. Ржевский мемориал станет местом притяжения всех, кому дорога память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, центром поискового движения и патриотического воспитания молодёжи», – считает Игорь Руденя.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

Проект строительства Ржевского мемориала реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

Тверская область взяла на себя создание прилегающей к мемориалу инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство прилегающей территории.

Рядом с мемориалом размещена площадка для поисковиков, которые ежегодно приезжают в Тверскую область со всей страны для проведения поисковых работ.

На территории мемориального комплекса создан уникальный интерактивный музей. С помощью современного мультимедийного и акустического оборудования посетители полностью погружаются в атмосферу событий Великой Отечественной войны на Ржевско-Вяземском направлении. Также под стеклянным полом создана диорама, отображающая поисковые работы на поле боя.

Правительство Тверской области планирует включить посещение Ржевского мемориала в число рекомендованных экскурсий для школьников старших классов нашего региона. Разработан региональный туристический маршрут «Земля воинской славы», предусматривающий посещение воинских захоронений и мемориальных комплексов Ржевского и Зубцовского районов Тверской области.

Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва.

По оценкам института военной истории в битве участвовало 7 миллионов человек. Общие потери Красной Армии в боях на плацдарме составили свыше 2 миллионов человек.

Ржев и Ржевский район были освобождены 3 марта 1943 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области