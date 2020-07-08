На Дне льняного поля в Тверской области был подписан ряд соглашений

7 августа на Дне льняного поля – 2020 был подписан ряд договоров и соглашений, направленных на развитие льноводства в Тверской области. Участие приняли представители тверских компаний, занятых в производстве льноволокна, «Российский сельскохозяйственный центр» по Тверской области, ООО «Тверская АПК» и учреждение «Федеральный научный центр лубяных культур».

«Президентом России Владимиром Путиным дано поручение увеличить финансирование Комплексной программы поддержки производства изделий из льна. Минсельхоз России включил наш регион в число 10 приоритетных регионов для выращивания льна-долгунца. Сейчас у нас завершается разработка региональной программы развития льняного комплекса, к 2024 году планируем увеличение посевных площадей льна-долгунца в 2 раза», – сказано в приветственном обращении от имени Губернатора Тверской области.

Соглашения в сфере сохранения и защиты растений и семеноводства подписали между собой филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Тверской области и ООО «Тверская АПК». В рамках сотрудничества будет производиться отбор определенных видов льна для посева и дальнейшей реализации, а также проводиться обучающие мероприятия – семинары, конференции и круглые столы.

Также филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Тверской области подписал договор с «Федеральным научным центром лубяных культур». Он официально закрепил сотрудничество сторон, в частности совместное проведение научных исследований льна, подготовку учебных пособий на эту тему, а также коллективную разработку и реализацию образовательных программ в сфере сельского хозяйства.

ООО «Пасечник» подписало несколько соглашений о сотрудничестве. Компания занимается выращиванием льна-долгунца, общая посевная площадь в 2020 году составила 855 га.

День льняного поля–2020 проходит в Тверской области возле деревни Пирогово Торжокского района. Гостями мероприятия стали представители Министерства сельского хозяйства РФ, Росагролизинга, 20 регионов страны, заинтересованных в развитии льноводства, компаний, занимающихся выращиванием и переработкой льна, отраслевые эксперты.

В рамках Дня льняного поля открыта экспозиция, где представлена сельскохозяйственная техника: машины для сушки льняной тресты, семяочистительные и слоеформирующие, тракторы, льноуборочный комбайн и другие, а также элитные семена, образцы волокон льна, пищевая и текстильная продукция – льняное масло, хлебобулочные изделия, текстиль.

Одним из центральных экспонатов стал инновационный медицинский комбинезон изо льна, разработанный Кашинским льнокомбинатом совместно с эко-лабораторией РГУ им. А.Н. Косыгина.

Также на мероприятии было анонсировано создание в поселке Славный Торжокского района агротехнопарка в составе опытно-экспериментальной площадки. Главным направлением станет развитие новейших технологий в льноводстве, поддержка производителей страны, специализирующихся на льне.

В Тверской области льноводство – одно из наиболее перспективных направлений растениеводства. Ежегодно посевные площади льна в Верхневолжье планомерно увеличиваются: в 2017 году льном-долгунцом было засеяно более 4 тыс. га, в текущем году – почти 6 тыс. га. По этому показателю регион лидирует в нечерноземной зоне ЦФО.

В рамках региональной программы до 2024 года планируется обновление машинно-тракторного парка и техники в льносеющих хозяйствах региона. Модернизация коснется 6 заводов по первичной переработке льна. Кроме этого, в планах – строительство двух новых перерабатывающих предприятий, и селекционного центра по производству семян льна. Объем финансирования программы – более 5 млрд рублей.

Главная цель – формирование на территории Верхневолжья мощного льноперерабатывающего комплекса кластерного типа. Он позволит запустить производство замкнутого цикла – от поля до глубокой переработки льняного волокна и выпуска продукции, отвечающей самым высоким, европейским стандартам качества.

Пресс-служба Правительства Тверской области