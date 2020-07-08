В Тверской области на элеваторы ГК «Агропромкомплектация» поступило 220 тонн зерна для кормов

Аграриями Тверской области продолжается заготовка кормов для животноводства. Элеваторы комбикормовых заводов, входящих в ГК «Агропромкомплектация» и расположенных в регионе, начали прием зерна нового урожая. На элеватор уже поступило 220 тонн озимой пшеницы.

По производственному плану элеватор комбикормового завода в деревне Юренево Конаковского района примет в этом году около 11 тыс. тонн зерна озимой пшеницы и ярового ячменя, элеватор комбикормового завода в Ржеве - 17 тыс. тонн зерна.

Зерно пойдет на производство качественных и питательных кормов для поголовья свиноводческих комплексов Группы компаний в Тверской области.

В Верхневолжье заготовка кормов для животноводства продлится до октября текущего года. Планируется заготовить на условную голову скота не менее 18,1 центнеров кормов. В том числе предстоит заготовить 149,7 тыс. тонн сена, 216,7 тыс. тонн сенажа, 288,1 тыс. тонн силосной массы.

Аграриями региона в 2020-м предстоит провести скос трав на площади 120 тыс. га.

По словам Губернатора Игоря Рудени, в Тверской области сельское хозяйство демонстрирует положительную динамику развития.

«Наиболее актуальной остаётся задача ввода в оборот земель сельскохозяйственного назначения. По итогам текущего года необходимо обеспечить рост площади обрабатываемых земель на всей территории Тверской области», – считает глава региона.

Помимо ввода земель в оборот Губернатором Тверской области поставлены задачи по развитию льноводства, подготовке квалифицированных кадров для АПК, развитию малых форм хозяйствования, поддержке товаропроизводителей в организации сбыта продукции через торговые сети и ярмарочную торговлю.

В 2019-м году системные меры государственной поддержки федерального и регионального уровня и реализация инвестиционных проектов позволили обеспечить в Верхневолжье устойчивую динамику производства сельскохозяйственной продукции.

Темпы роста увеличились в 2,5 раза, по сравнению с 2018 годом, и составили 7,2%. Основной вклад в достижение положительных результатов традиционно внесло растениеводство, где рост превысил 33%. В частности, значительно увеличились объёмы производства зерна, картофеля и льноволокна.

Пресс-служба Правительства Тверской области