В Торжокском районе Тверской области реализуют пилотный проект по созданию агротехнопарка в сфере льноводства

В поселке Славный Торжокского района будет создан агротехнопарк в составе опытно-экспериментальной площадки. Главным направлением станет развитие новейших технологий в льноводстве, поддержка производителей страны, специализирующихся на льне. О реализации пилотного в масштабах всей России проекта заявлено на Дне льняного поля-2020, который проходит 7 августа в Тверской области.

«В Торжокском районе планируется создать федеральную опытно-экспериментальную площадку по апробации новой модели регионального льняного кластера. В него войдут опытно-экспериментальное хозяйство, льняной агротехнопарк, включающий производство специализированной льняной техники. Здесь будет внедряться разработанная в городе Торжке новая технология, которая позволяет использовать для производства качественных тканей дешёвое короткое льноволокно и отходы», – отмечено в обращении Губернатора Игоря Рудени к участникам форума.

«Тверская область исторически является центром инноваций в производстве льна. В Торжке действует научно-исследовательский институт, где заложены основы семеноводства, селекции льна, выработки новых сортов. Тверской регион – один из передовиков культивации льна-долгунца», – отметил председатель попечительского совета Межрегионального фонда поддержки и развития льняной отрасли «Льняной Союз» Виктор Иванов.

Он отметил также, что в Торжокском районе работают ведущие специалисты льноводства, расположены пахотные земли – все необходимые составляющие для развития опытно-экспериментального центра.

Директор ООО «Пасечник» Павел Петрушин также отметил актуальность создания площадки для участников отрасли всей России.

«Многие льноводы не могут позволить себе технику, для этого требуются большие капиталовложения. Создание такой станции позволит поддержать льноводов. В том числе в текущем ремонте, сезонном хранении техники. Со своей стороны готовы обеспечить агротехнологический контроль», – прокомментировал Павел Петрушин.

Речь также идет о создании на опытно-экспериментальной площадке производства, где планируется выпускать востребованную льноуборочную технику. А заявленный к созданию учебно-производственный комбинат позволит готовить кадры для отрасли льноводства.

День льняного поля-2020 проходит в Тверской области возле деревни Пирогово Торжокского района. Гостями мероприятия стали представители Министерства сельского хозяйства РФ, Росагролизинга, 20 регионов страны, заинтересованных в развитии льноводства, компаний, занимающихся выращиванием и переработкой льна, отраслевые эксперты.

В рамках Дня льняного поля открыта экспозиция, где представлена сельскохозяйственная техника: машины для сушки льняной тресты, семяочистительные и слоеформирующие, тракторы, льноуборочный комбайн и другие, а также элитные семена, образцы волокон льна, пищевая и текстильная продукция – льняное масло, хлебобулочные изделия, текстиль.

Одним из центральных экспонатов стал инновационный медицинский комбинезон изо льна, разработанный Кашинским льнокомбинатом совместно с эко-лабораторией РГУ им. А.Н. Косыгина.

В Тверской области льноводство – одно из наиболее перспективных направлений растениеводства. Ежегодно посевные площади льна в Верхневолжье планомерно увеличиваются: в 2017 году льном-долгунцом было засеяно более 4 тыс. га, в текущем году – почти 6 тыс. га. По этому показателю регион лидирует в нечерноземной зоне ЦФО.

В рамках региональной программы до 2024 года планируется обновление машинно-тракторного парка и техники в льносеющих хозяйствах региона. Модернизация коснется 6 заводов по первичной переработке льна. Кроме этого, в планах – строительство двух новых перерабатывающих предприятий, и селекционного центра по производству семян льна. Объем финансирования программы – более 5 млрд рублей.

Главная цель – формирование на территории Верхневолжья мощного льноперерабатывающого комплекса кластерного типа. Он позволит запустить производство замкнутого цикла – от поля до глубокой переработки льняного волокна и выпуска продукции, отвечающей самым высоким, европейским стандартам качества.

Пресс-служба Правительства Тверской области