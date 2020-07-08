БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: За полгода в банковской системе Тверской области выявлено 240 подделок

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В первом полугодии 2020 года эксперты банковской системы Тверской области выявили 240 поддельных денежных знаков Банка России. Традиционно в лидерах – банкноты крупных номиналов.
Фальшивых пятитысячных банкнот обнаружено 195 штук, двухтысячных – 6, тысячных – 37. Кроме того, изъяты из обращения одна поддельная сторублевая банкнота и одна фальшивая десятирублевая монета.
Эксперты тверского отделения Банка России напоминают жителям региона, что они самостоятельно могут проверять банкноты на подлинность с помощью бесплатного мобильного приложения «Банкноты Банка России». Также информация о защитных признаках размещена на официальном сайте регулятора.
Для кассовых работников розничных сетей Университет Банка России проводит бесплатные дистанционные курсы по темам: «Платежеспособность банкнот и монет Банка России» и «Подлинность банкнот и монет Банка России». По итогам курса проводится тестирование. При успешном прохождении итоговых заданий участники получают сертификат и отличительный знак, которые предназначены для размещения на рабочем месте кассира. Подробнее об этой программе можно узнать на сайте Университета Банка России – http://university.cbr.ru
Отделение по Тверской области
Главного управления Банка России
по Центральному федеральному округу