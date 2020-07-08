В Тверской области на Дне льняного поля представлен уникальный защитный льняной костюм для медиков

7 августа возле деревни Пирогово Торжокского района Тверской области проходит День льняного поля-2020. Гостями мероприятия стали представители Министерства сельского хозяйства РФ, Росагролизинга, 20 регионов страны, заинтересованных в развитии льноводства, компаний, занимающихся выращиванием и переработкой льна, отраслевые эксперты. Участников поприветствовал Губернатор Игорь Руденя.

«Уже более полутора веков «северный шёлк» является одной из основных сельскохозяйственных культур Верхневолжья. Сегодня наш регион остаётся лидером отрасли в Центральном федеральном округе по площади посевов льна-долгунца. Планируем в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации закрепить за Тверской областью статус пилотной территории по реализации общероссийского проекта по развитию льноводства», – говорится в обращении от имени Игоря Рудени.

Отмечено, что на федеральном и региональном уровнях вводятся системные меры поддержки отрасли, что даст возможность Тверской области существенно укрепить свои позиции, а производителям всей страны – перейти на новый, современный уровень развития.

В рамках Дня льняного поля открыта экспозиция, где представлена сельскохозяйственная техника: машины для сушки льняной тресты, семяочистительные и слоеформирующие машины, тракторы, льноуборочный комбайн и другие, а также элитные семена, образцы волокон льна, пищевая и текстильная продукция – льняное масло, хлебобулочные изделия, текстиль.

Одним из центральных экспонатов, актуальных в условиях пандемии, стал инновационный медицинский комбинезон изо льна, разработанный Кашинским льнокомбинатом совместно с эко-лабораторией РГУ им. А.Н. Косыгина.

Материал, из которого изготовлен комбинезон, обладает гигиеническими свойствами, при этом создает защитный барьер для болезнетворных микробов. Его могут применять для изготовления одноразовых медицинских и косметических изделий – халатов, рубашек, простыней. Материал может быть использован в течение 24 часов, затем подлежит утилизации.

«Этот инновационный костюм подходит для защиты от коронавирусной инфекции. По сравнению с аналогами, импортными и отечественными, из синтетических материалов, наш состоит из натурального сырья. Он обеспечивает 100%-ную защиту, с другой стороны – обладает гигиеническими свойствами, что важно для медиков, которым приходится долго находиться в костюме. Внутренний слой – это медицинский лен, внешний – дышащая мембрана. Сейчас идут испытания изделия на безопасность, проницаемость, защитные функции. К концу этого года планируем получить регистрационное удостоверение», – рассказал генеральный директор Кашинского льнокомбината Михаил Головлёв.

В программе Дня льняного поля помимо авыставки – пленарная сессия и круглые столы, посвященные стратегии льноводства, реновации отрасли.

В Тверской области льноводство – одно из наиболее перспективных направлений растениеводства.

Ежегодно посевные площади льна в Тверской области планомерно увеличиваются: в 2017 году льном-долгунцом было засеяно более 4 тысяч га, в текущем году – почти 6 га. По этому показателю регион лидирует в нечерноземной зоне ЦФО.

Главная задача в развитии льняной отрасли Верхневолжья – увеличение производства востребованной продукции. Для этого предприятия льняного комплекса проводят модернизацию. В рамках региональной программы, рассчитанной до 2024 года, планируется обновление машинно-тракторного парка и техники в льносеющих хозяйствах региона. Модернизация коснется 6 заводов по первичной переработке льна. Кроме этого, в планах – строительство двух новых перерабатывающих предприятий, и селекционного центра по производству семян льна. Объем финансирования программы – более 5 млрд рублей.

Итогом этой масштабной работы станет формирование на территории Верхневолжья мощного льноперерабатывающего комплекса кластерного типа. Он позволит запустить производство замкнутого цикла – от поля до глубокой переработки льняного волокна и выпуска продукции, отвечающей самым высоким, европейским стандартам качества.

Пресс-служба Правительства Тверской области