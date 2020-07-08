Фонд «Петербургская политика» включил в рейтинг решение губернатора Игоря Рудени о новых мерах в АПК и развитие в Тверской области производства концерна «Шелл»

Фонд развития общественных связей «Петербургская политика» опубликовал рейтинг за июль 2020 года. Аналитики включили в него встречу губернатора Игоря Рудени и генерального директора ООО «Шелл Нефть» Сергея Стародубцева, которая прошла в областном Правительстве. Обсуждался проект концерна по расширению производства смазочных материалов в Торжке и создание в городе индустриального парка.

Расширение действующего производства в Торжке предполагается начать в 2021 году, запустить в эксплуатацию в 2023 году. Увеличение производительности завода до 300 млн литров в год позволит расширить линейку выпускаемой продукции.

Создание индустриального парка «Торжок» поможет привлечь в регион новых инвесторов и создать дополнительные производственные мощности. Также открытие индустриального парка станет первым шагом к формированию в Торжке научно-образовательного кластера нефтепереработки.

В рейтинге «Петербургской политики» также отмечено введение в Тверской области субсидий сельхозпроизводителям, увеличивающим площади озимых зерновых культур. Новая мера для субъектов среднего и малого предпринимательства в АПК утверждена в июле.

«На поддержку производства озимых культур из регионального бюджета выделено 50 млн рублей. Субсидии будут предоставлены сельхозпроизводителям, которые уже с этого года будут увеличивать посевные площади озимых. Планируется, что в текущем году этот показатель увеличиться на 4000 га. Со следующего года программа будет работать более дифференцировано – тем, кто будет повышать площади, а не сохранять объём, предусмотрим дополнительную повышающую ставку компенсации затрат на производство озимых культур», – сообщил губернатор Игорь Руденя, комментируя введение новой меры поддержки.

Предполагается, что субсидии в текущем году будут предоставлены 41 хозяйству из 18 муниципальных образований Тверской области.

Субсидии предоставляются из расчета 3 000 рублей на 1 гектар посевной площади озимых зерновых культур. Возмещается часть затрат на проведение комплекса агротехнологических работ.

Еще одно решение областного правительства, отмеченное аналитиками, – возмещение недополученных доходов владельцам крупных торговых центров, снизившим стоимость аренды для предпринимателей.

Более 21,5 млн рублей из бюджета Тверской области выделяется на компенсацию убытков арендодателям крупных торговых центров, снизившим для предпринимателей стоимость аренды во 2 квартале 2020 года в период ограничений, связанных с профилактикой коронавируса.

Финансовая помощь равна 25% от налога на имущество организаций, уплаченного арендодателями за 2019 год. Поддержка предназначена для владельцев торговых центров площадью более 1000 кв. м, являющихся плательщиками налога на имущество. Всего это 9 арендодателей Тверской области, которые в непростых экономических условиях ввели преференции для арендаторов.

Фонд развития общественных связей «Петербургская политика» – независимая некоммерческая организация, которая с 2002 года занимается изучением общественного мнения и социальных процессов в обществе, проводит научные, социологические и политические исследования.