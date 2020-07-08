Экспедиция «Волжский рубеж - 2020» охватит территории Старицкого, Селижаровского и Ржевского районов

8 августа стартует комплексная военно-патриотическая экспедиция «Волжский рубеж – 2020», посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Пеше-водный поход пройдет по рекам Волга и Большая Коша, а также по территории трех районов области – Старицкому, Селижаровскому и Ржевскому.

В состав участников экспедиции входят ученые, преподаватели и учащиеся тверских ВУЗов и школ, военнослужащие, журналисты, представители Тверского вагоностроительного завода и джип-клуба «Лебедушка». Возглавляет поход доктор биологических наук, заведующий кафедрой ТвГУ, профессор Андрей Зиновьев.

Путешествие продлится семь дней, будет пройдено 120 километров. В течение этого времени участники экспедиции проведут работу по поиску и исследованию родников, памятников природы, разработают водные и пешеходные туристические маршруты.

Еще одну задачу для членов команды поставил Тверской областной объединенный музей: зафиксировать современное состояние дотов 1941 года в районе с. Ельцы и брусчатки, сохранившейся от дороги тех времен, а также проверить правильность текстов на плитах воинских захоронений.

Завершиться экспедиция 15 августа в д. Кокошкино, где в устье реки Сишка на высоком холме расположен Памятник-обелиск в честь воинов, павших в боях за освобождение Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков.

Экспедиция «Волжский рубеж» проходит на территории Тверской области уже двадцать лет. На протяжении этих лет ее возглавлял единственный в регионе Заслуженный путешественник СССР, доцент ТвГу, военный ученый Гарий Горевой, который умер в мае 2020 года. Двадцать первый поход пройдет в память о Гарии Семеновиче.

Пресс-служба Правительства Тверской области