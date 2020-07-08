В 2021 году в Ржеве откроется Центр высшего образования

6 августа на телеканале «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные для жителей Тверской области вопросы.

Одной из тем стало дальнейшее развитие города Ржева, а также мемориала Советскому солдату, который расположен в Ржевском районе.

«Мы планируем развернуть там еще несколько объектов, которые станут логичным продолжением Ржевского мемориала. Это музей под открытым небом, территория для поисковых экспедиций, которые будут работать рядом с мемориалом, а также павильоны, где можно будет приобрести тверские сувениры», – отметил Игорь Руденя.

Кроме того, есть планы по продолжению благоустройства самого Ржева. Уже сейчас в городе проведена большая работа по ремонту уличной сети, дворов, приведению в порядок общественных пространств.

Также, по мнению Губернатора, в Ржеве необходимо развивать профессиональное образование, создавать для молодёжи возможность учиться в родном городе. А для людей среднего возраста – повышать квалификацию или получать новую специальность. Для этого в муниципалитете будет реализован проект дуального образования. Такое предложение недавно внес директор Центра стратегического инновационного развития Тверского госуниверситета Андрей Белоцерковский.

Проект подразумевает получение образования на рабочем месте. Для этого будет использован опыт дистанционного обучения работающей молодёжи и специалистов, а в самом городе будет создан Центр высшего образования. Участие в формировании учебных курсов и программ уже подтвердили некоторые предприятия Ржева, такие, как завод «Электромеханика». Реализацию проекта планируется начать в 2021 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области