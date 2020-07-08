Игорь Руденя в эфире «России 24» Тверь рассказал о ходе кампании по профилактике детского травматизма и других событиях в жизни Верхневолжья

6 августа Губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы в эфире телеканала «Россия 24» Тверь. Главной темой стало проведение в Тверской области масштабной профилактической кампании по предупреждению детского травматизма.

«Наша задача сегодня более активно работать по профилактике. Самое главное – побороть равнодушие взрослых, всех тех, кто находится в социуме рядом с детьми. Только личное участие взрослых научит детей безопасному поведению», – подчеркнул Игорь Руденя.

В Тверской области принят план мероприятий, направленный на формирование у детей навыков безопасного поведения. В работе задействованы главы муниципалитетов, территориальные подразделениями МЧС и ГИБДД, педагоги, волонтёры.

Игорь Руденя также рассказал, что в рамках кампании будет разработана региональная программа по обучению школьников плаванию и навыкам безопасного поведения на воде.

«Сделаем областную программу, в рамках которой детей из муниципальных образований, где нет бассейнов, будем возить в другие, чтобы провести хотя бы минимальные уроки по обучению плаванию», –сообщил Губернатор.

Ведётся работа по созданию новых спортивных объектов. Так, при поддержке региона в ближайшие два года новый физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном планируется открыть в Бежецке.

Еще одно важное направление – совершенствование медицинской помощи населению. Глава региона рассказал, что в Тверской области будет продолжена реорганизация службы скорой помощи, приостановленная из-за пандемии коронавируса. В регионе создан Единый диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи для централизованного приема вызовов от жителей и диспетчеризации санитарного транспорта.

Сейчас в службе скорой помощи региона – 268 автомобилей, парк постоянно обновляется. На прошлой неделе благодаря федеральной помощи медицинским учреждениям Верхневолжья передан 21 новый автомобиль, из них 18 реанимобилей. Для оказания оперативной высокотехнологичной помощи жителям отдалённых районов используются вертолёты санавиации.

Развитие крупных муниципалитетов области стало отдельной темой эфира. Речь шла о городе Ржеве и районе. Будет продолжено благоустройство территории у мемориала Советскому солдату, а также самого города, где уже проведена большая работа по ремонту улиц, дворов, общественных пространств.

По мнению Игоря Рудени, в Ржеве необходимо развивать профессиональное образование, создавать для молодёжи возможности учиться в родном городе, для специалистов – повышать квалификацию. Для этого в муниципалитете будет реализован проект дуального образования. Проект подразумевает получение образования прямо на рабочем месте.

Говоря про образовательный процесс, Игорь Руденя подтвердил начало очного обучения в школах Тверской области с 1 сентября.

«Первоклассники пойдут в школу, по традиции, за руку с выпускниками. В этот же день с небольшой разницей во времени будут проходить линейки вторых, третьих и четвертых классов. Мы возвращаемся к привычной жизни, но сохраняем профилактические меры эпидемиологической безопасности», – подчеркнул Губернатор.

Особые противоэпидемиологические меры будут соблюдаться на протяжении всего учебного года: регулярная дезинфекция всех школьных помещений и контактных поверхностей, обязательный температурный контроль на входе в школу.

Пресс-служба Правительства Тверской области