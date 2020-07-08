Игорь Руденя: «Учебный год в Тверской области начнется с традиционных линеек 1 сентября»

Новый учебный год во всех школах Верхневолжья начнется, как обычно, 1 сентября с традиционных линеек. Об этом сообщил Губернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

«Мы планируем провести первое сентября в классическом, очном режиме. Первоклассники пойдут в школу, по традиции, за руку с выпускниками. В этот же день с небольшой разницей во времени будут проходить линейки вторых, третьих и четвертых классов. Мы возвращаемся к привычной жизни, но сохраняем профилактические меры эпидемиологической безопасности», – подчеркнул Игорь Руденя.

Особые противоэпидемиологические меры будут соблюдаться и на протяжении всего учебного года: регулярная дезинфекция всех школьных помещений и контактных поверхностей, обязательный температурный контроль на входе в школу.

Изменится также и учебное расписание, которое будет составлено таким образом, чтобы развести потоки школьников. За каждым классом будет закреплено свое помещение.

Кроме того, будет усилена разъяснительная работа о необходимости соблюдения санитарных требований не только с детьми, но и с их родителями.

С 1 апреля в связи с эпидемиологической ситуацией школы и детские сады региона перешли в режим дистанционного обучения. Министерством образования Тверской области были подготовлены и направлены в образовательные учреждения необходимые методические рекомендации.

Школам была предоставлена возможность выбора методов и платформ для организации обучения в дистанционном режиме. В помощь учителям, ученикам и их родителям были предложены цифровые образовательные ресурсы, рекомендованные Министерством просвещения РФ для использования в учебном процессе, такие как «Российская электронная школа», Яндекс.Учебник, Фоксфорд, Учи.ру, «Академкнига/Учебник», Академия «Просвещение».

Пресс-служба Правительства Тверской области