Игорь Руденя: «После переезда Тверской венециановский колледж продолжит свою работу»

Единственное в регионе профессиональное учебное заведение в области живописи – Тверской художественный колледж имени Венецианова – готовиться к переезду в новое здание. Об этом заявил Губернатор Игорь Руденя в ходе эфира на телеканале «Россия 24» Тверь.

Глава региона подчеркнул – важно подобрать оптимальное помещение для переезда, чтобы будущие художники и педагогический состав чувствовали себя в нем комфортно.

В апреле 2020-го года на основании проведённых обследований оба здания Тверского художественного колледжа имени Венецианова были признаны аварийными. Проводить занятия в аварийных зданиях запрещено, поэтому Комитетом по делам культуры Тверской области совместно с администрацией колледжа, художественной общественностью был рассмотрен вопрос о временном переселении колледжа в другие помещения, соответствующие требованиям образовательных стандартов.

После окончания ремонтно-реставрационных работ зданий на набережной Афанасия Никитина будет решён вопрос об их дальнейшем использовании. В любом случае, заверил глава региона, Тверской художественный колледж продолжит свою деятельность, как ведущее региональное образовательное учреждение в сфере культуры Верхневолжья.