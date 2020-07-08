В Тверской области разработают региональную программу по обучению детей плаванию

В Тверской области будет разработана региональная программа по обучению школьников плаванию и навыкам безопасного поведения на воде. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия 24» Тверь 6 августа.

Ключевой темой разговора стала профилактика детского травматизма. В регионе стартовала масштабная профилактическая кампания по данной тематике. Она охватывает четыре наиболее острые темы: безопасность на дорогах, опасность выпадения из окон, правила обращения с огнём, безопасное поведение на воде. Умение плавать – жизненно необходимый навык, который может сохранить ребенку жизнь, считает глава региона.

«Сделаем областную программу, в рамках которой детей из одних муниципальных образований, где нет бассейнов, будем возить в другие, чтобы провести хотя бы минимальные уроки по обучению плаванию. Сейчас это обсуждаем», - сказал Игорь Руденя.

Сегодня в Тверской области действует 61 бассейн в 16 муниципальных образованиях Тверской области. Ведётся работа по созданию новых объектов. Так, при поддержке региона в ближайшие два года новый физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном планируется открыть в городе Бежецке.

Плавание в Тверской области входит в тройку самых массовых видов спорта, уступая лишь футболу и волейболу. В регионе им занимается более 22 тысяч человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области