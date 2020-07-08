Деревообрабатывающий комбинат «Жарковский» начал выпуск новой продукции

Деревообрабатывающий комбинат «Жарковский» начал производство мобильных офисных перегородок. Открытию новой линии предшествовало обновление оборудования для проведения работ – появились фрезерный, сверлильный, раскроечный станки, а также машины для резки алюминиевого профиля и стекла.

Задачу развивать деревообрабатывающую промышленность в Верхневолжье поставил Губернатор Игорь Руденя. Во время отчета в Законодательном Собрании области в июле этого года глава региона отметил активную реализацию инвестиционных проектов в этой сфере. В частности, в Вышневолоцком городском и Пеновском муниципальном округах.

Мобильные офисные перегородки в связи с распространением коронавирусной инфекции особенно востребованы различными организациями. Работодатели стремятся снизить риск распространения респираторных инфекций и обеспечить безопасную рабочую среду для сотрудников. Перегородки используются и в домашних условиях – они могут крепиться к любым поверхностям, в том числе к столешницам и стенам.

Спрос на перегородки уже не первый год держится на высоком уровне. Поставки осуществляются во многие регионы России и в страны СНГ. Именно поэтому компанией было принято решение расширить свое производство именно этой продукцией.

Кроме того ДОК «Жарковский» начал производство защитных экранов. Они также предназначены для разграничения офисного пространства, установки между рабочими столами.

В настоящее время ДОК «Жарковский» входит в холдинг «Феликс», предприятие включено в список системообразующих в Тверской области. Компания специализируется на выпуске фанеры, предназначенной для внутренней отделки помещений и изготовления тары, а также наиболее востребованному виду фанеры на мировом рынке ­– квадратной фанере размером 1525 х 1525 мм.

В 2005 году на ДОКе началась масштабная модернизация фанерного производства, в результате которой оборудование будет обновлено на 95%. Разработан и внедряется проект по увеличению производственных мощностей. Планируется расширение ассортимента за счет выпуска фанеры повышенной водостойкости марки ФСФ. В перспективе – строительство нового цеха ДСП, восстановление цехов лесопиления и деревообработки.

Продукция комбината поставляется во многие регионы России, а также в страны СНГ, Прибалтику, Данию и др.

Пресс-служба Правительства Тверской области