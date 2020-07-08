Губернатор Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия 24» Тверь рассказал о профилактике дорожного травматизма в Верхневолжье

Проведение в Тверской области масштабной профилактической кампании по предупреждению детского травматизма, усиление внимания к вопросам безопасности несовершеннолетних. Эта тема стала основной в эфире телеканала «Россия 24» Тверь 6 августа с участием Губернатора Игоря Рудени.

Ситуация с коронавирусом в этом году внесла коррективы в работу летних оздоровительных лагерей. Большинство детей и подростков региона проводят каникулы дома, на дачах, за городом, отдыхают на реках и озёрах, зачастую находясь без должного присмотра со стороны взрослых. Как следствие, возросло количество происшествий с детьми.

«Наша задача сегодня более активно работать по профилактике и недопущению увеличения таких случаев. Хотел бы обратиться к родителям – не надо делать такие подарки детям как скутеры, мопеды, велосипеды без должного инструктажа, без объяснений правил дорожного движения, поведения в общественных местах. Сегодня самое главное побороть равнодушие взрослых, не только родителей, но и всех тех, кто находится в социуме рядом с детьми. Только личное участие взрослых научит детей безопасному поведению», - отметил Игорь Руденя.

Глава региона привёл один из таких примеров. Случай произошёл в городе Кимры на этой неделе. Маленькая девочка была оставлена родителями дома. Проходящая по улице женщина увидела сидящего на подоконнике открытого окна ребёнка, вызвала спасателей, которые сработали оперативно и спасли детскую жизнь.

В Тверской области принят план мероприятий, направленный на формирование у детей навыков безопасного поведения и профилактику детского травматизма. В работе задействованы главы муниципалитетов, территориальные подразделениями МЧС и ГИБДД, педагоги, волонтёры.

В план вошли мероприятия «Родительский патруль», акции «Безопасность на воде», «Внимание - дети!» и другие, лектории, классные часы, практические занятия в автогородках для детей разного возраста. На общественном транспорте, вокзалах, автостанциях и в пригородных поездах размещаются информационные аншлаги, баннеры и стенды соответствующей тематики.

«Начинается новый этап нашей кампании - через МФЦ населению будут переданы более 100 тысяч распечатанных материалов по профилактики детского травматизма, более 40 тысяч материалов будут распространены через социальные учреждения», - рассказал глава региона.

Кроме этого, предусмотрены ежедневные трансляции социальных видео и аудиороликов на телевидении, радио, в Интернете, в автобусах «Транспорта Верхневолжья», торговых центрах.

Масштабная компания развёрнута в СМИ и социальных сетях. Выпускаются специальные номера газет и спецрубрики по безопасности, новостные сюжеты с напоминанием о необходимости соблюдения мер профилактики. Для выступлений в различных программах на телевидении привлекаются специалисты и эксперты.

Пресс-служба Правительства Тверской области