ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ!

В Тверской области 1 августа стартовала масштабная кампания

по предупреждению детского травматизма.

29 июля губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании при Президенте России о санитарно-эпидемиологической обстановке инициировал проведение федеральной кампании по профилактике детского травматизма. Это совещание было посвящено готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, которое в режиме видеоконференцсвязи проводил Владимир Путин. В этот же день глава региона на заседании Правительства Тверской области дал распоряжение 1 сентября во всех школах Верхневолжья провести уроки безопасности.

По итогам заседания правительством региона был разработан комплексный план мероприятий, направленный на формирование у детей навыков безопасного поведения. В социальных сетях, на телеканалах транслируются видеоролики, посвященные безопасности на дорогах, на воде, противопожарной безопасности. Запланированы специальные выпуски в местных газетах по профилактике детского травматизма. Также печатная продукция будет распространяться в муниципалитетах — в торговых центрах, магазинах.

Запланированы и специальные рейды. В план вошли мероприятия «Родительский патруль», размещение стендов об опасности скутеров и в целом по безопасности на дорогах, акции «Безопасность на воде» и другие, а также лектории, классные часы, практические занятия в автогородках для детей разного возраста. Исполнителями регионального плана определены отраслевые Министерства, ГУ МЧС по Тверской области, региональное УМВД, ГИБДД, власти муниципальных образований.

3 августа Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Одной из тем стала работа органов власти региона по профилактике детского травматизма. Он особо отметил, что кампания по профилактике детского травматизма – это вопрос демографии, сохранения жизни наших граждан:

«Необходимо активизироваться по этому направлению. Эта тема особенно важна для нас: это вопрос демографии, сохранения жизни наших граждан. Нужно следить, как в районах проходит кампания по предупреждению травматизма. Помимо информационной кампании необходимо проанализировать работу системы здравоохранения в наших муниципальных образованиях. Главная задача – обеспечение оперативной, квалифицированной помощи в случае происшествий», – подчеркнул Игорь Руденя.

Региональной властью поставлена задача: обеспечить максимальное распространение на территории Тверской области информационных материалов, посвященных безопасности на дорогах, на воде и в быту, обращению с огнем, продолжить реформу скорой медицинской помощи, направленной на улучшение качества медицинской помощи жителям региона.

По информации пресс-службы Правительства Тверской области.

Для коллажа использовано фото с www.events44.ru.