8 августа – День физкультурника



Уважаемые жители Тверской области!

8 августа в нашей стране отмечается День физкультурника.

С каждым годом этот праздник объединяет в Верхневолжье все больше людей – спортсменов, тренеров, работников сферы физической культуры, приверженцев здорового образа жизни.

Тверская область гордится легендарными мастерами спорта, приумножившими славу нашей страны, как великой спортивной державы. Сегодня созданные ими выдающиеся традиции продолжает новая плеяда талантливых спортсменов и наставников.

В Верхневолжье особое внимание уделяется формированию современной инфраструктуры для развития массового и профессионального спорта, улучшению материально-технической базы учреждений отрасли, популяризации активного образа жизни.

Желаю всем профессионалам и любителям спорта реализации намеченных планов, хорошего настроения, веры в свои силы и новых побед!

И.М. Руденя, губернатор

Тверской области



Уважаемые спортсмены, тренеры и

ветераны физкультуры и спорта!

Сердечно поздравляем вас с Днем физкультурника!

Этот праздник объединяет профессиональных спортсменов, тренеров, всех работников сферы физической культуры и спорта. Сегодня спорт и здоровый образ жизни все больше покоряют сердца жителей Конаковского района. Не уменьшается, а растет с каждым годом число именитых спортсменов, которые успешно выступают на районных и республиканских соревнованиях, завоевывая звания победителей и призеров. Мы гордимся профессиональными победами наших земляков, прославляющих родной район на региональном, всероссийском и международном уровнях. Абсолютно уверены, что высоких спортивных достижений не бывает без малых побед.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, спортивного долголетия, оптимизма и новых побед на спортивных аренах.

С уважением, Д.И. Дородных, депутат ЗС Тверской области; О.В. Лобановский, глава

Конаковского района; Д.Е. Щурин,

председатель Собрания депутатов

Конаковского района.