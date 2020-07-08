9 августа – День строителя

Уважаемые работники и ветераны

строительного комплекса Тверской области!

65 лет назад в нашей стране был учрежден День строителя. Это дань уважения к труду представителей одной из самых почетных профессий – тех, кто возводит жилые дома, важнейшие социальные и промышленные объекты, делает нашу жизнь более комфортной и удобной. Строительство является одной из ключевых отраслей экономики, от работы которой зависит реализация масштабных задач по формированию в нашей стране современной инфраструктуры в населенных пунктах, развитию смежных отраслей.

В текущем году, в непростых условиях, благодаря профессионализму строителей, в тверском регионе был обеспечен непрерывный режим работы на строительстве важных социальных объектов. Отрасль стала локомотивом восстановления и роста региональной экономики. Благодарю вас за труд на благо Тверской области. Особые слова признательности – ветеранам строительного комплекса, создавшим своим самоотверженным трудом основу для развития Верхневолжья и всей нашей страны.

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю реализации планов и дальнейших успехов в важной и ответственной работе, здоровья и благополучия!

И.М. Руденя, губернатор Тверской области.

Уважаемые работники

строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя!

Многие века профессия строителя пользуется почетом и уважением. Вы создаете то, без чего немыслимо существование современного человека – условия для комфортной и благоустроенной жизни.

Благодаря вашим усилиям хорошеют улицы Конаковского района, улучшается качество жизни людей. Вы прокладываете дороги, строите жилье, социальные, культурные и промышленные объекты. Успешно осваиваете современные технологии, внедряете новейшие строительные материалы, развивая свою отрасль.

В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас, уважаемые строители, за профессионализм, ответственность, за созидательную работу, в которой есть частица вашей души и вашего таланта. Крепкого здоровья, удачи, оптимизма и новых профессиональных достижений!

С уважением, Д.И. Дородных, депутат ЗС Тверской области; О.В. Лобановский,

глава Конаковского района; Д.Е. Щурин,

председатель Собрания депутатов

Конаковского района.