МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ - БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ



В администрации Конаковского района состоялось внеочередное расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних с приглашением директоров школ, заведующих детских садов, руководителей учреждений дополнительного образования детей по разработке мер профилактики детского травматизма.

Перед собравшимися выступил Глава Конаковского района Олег Лобановский: «Профилактических мероприятий много не бывает. Речь идет о жизни и здоровье наших детей. Работа в данном направлении должна быть максимально насыщенной», - подчеркнул глава района.- Конаковский район включился в региональную кампанию по предупреждению детского травматизма, только совместными усилиями мы сможем защитить наших детей от несчастных случаев.

Первоочередные задачи обсудили представители всех субъектов профилактики. Детский травматизм и его предупреждение - очень серьезная и важная проблема, особенно в период школьных каникул, когда дети больше располагают свободным временем, чаще находятся на улице и, к сожалению, часто остаются без присмотра взрослых. Максимально обезопасить своего ребенка в этот период, и это главная задача, в первую очередь, родителей. Только совместными усилиями мы сможем предотвратить необратимые последствия.

Напомним, что 29 июля в деревне Запрудье Калязинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и скутера. От полученных травм подростки, ехавшие на скутере, погибли. В связи с этим трагическим событием было проведено организационное заседание Правительства Тверской области, на котором Губернатор И.М. Руденя обратился к коллегам и жителям региона: «Каждый такой случай не может оставить людей безразличными. С нашей стороны все Министерства и ведомства должны провести соответствующую разъяснительную работу, в том числе среди своих коллег. Важно не быть равнодушными, обращать внимание на наших детей, объяснять им правила безопасного поведения».

С 31 июля по 1 октября в Тверской области пройдёт масштабная профилактическая кампания по предупреждению детского травматизма. Работа должна вестись по трём основным направлениям: предупреждение дорожного травматизма, происшествий на воде, бытового травматизма. Все эти случаи должны быть минимизированы. По поручению Губернатора во всех муниципальных образованиях региона субъектами профилактики, опираясь на План мероприятий Правительства Тверской области, разработаны собственные планы, куда войдут дополнительные меры по предупреждению детского травматизма и гибели несовершеннолетних. Статистика не утешительна - только за последний месяц в Тверской области зафиксировано 11 смертельных случаев с участием детей и подростков. На территории Конаковского района такие случаев, к несчастью, зарегистрированы: утонул подросток в Вахонинском сельском поселении и погибла под колесами сапсана девочка из Городенского сельского поселения.

За два месяца работы администрация района, Главы сельских поселений совместно с субъектами профилактики, к которым относятся медучреждение, полиция, органы социальной защиты населения, МЧС, культуры, образования, проведут огромную работу, направленную на повышение мер профилактики детской безопасности. Будут проводиться селекторные совещания, мероприятия по предупреждению детского травматизма, подготовлен и доведен до сведения жителей района печатный материал по темам: безопасность на дорогах, на воде, при обращении с огнем, опасность выпадения из окон. Также в рамках кампании составлен план-график по посещению многодетных и замещающих семей, семей, состоящих на учете, организовано проведение профилактических мероприятий на территории населенных пунктов Конаковского района. Родители информируются о мерах безопасности, правилах поведения и ответственности, которую они несут за своих детей через средства массовой информации, на страницах сайтов администраций района и поселений, образовательных и культурных учреждений.

Готовность ДШИ



Процедуру приёмки прошли все учреждения дополнительного образования Конаковского района в сфере культуры.

- Комиссия оценивала обеспечение охраны и антитеррористической защищенности объектов, нормы освещенности классов, обеспечение пожарной безопасности, готовность электросистемы, выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону, подготовку системы отопления, состояние материально- технической базы и оснащенности, а также состояние учредительной документации, - отметила председатель комиссии, заместитель главы администрации по социальной политике Аггюль Бородина.

- По итогу проверки документации мы увидели, что все школы имеют оформленные в установленном порядке учредительные документы. Учебные планы и образовательные программы по всем направлениям деятельности находятся в нормативном состоянии, план набора учащихся на 2019-2020 учебный год во всех учреждениях выполнен, - прокомментировала член комиссии, заместитель заведующего Отдела молодежной политики, культуры и спорта Администрации Конаковского района Людмила Шапкина. Все детские школы искусств признаны готовыми к 1 сентября.