ЛАГЕРЬ ОТКРЫТ!

В прошлые выходные недалеко от Карачарово прошел ежегодный «Лагерь актива». Он работал три дня и был организован для социально активной молодежи Конаковского района. Лагерь проводился в формате нескольких дискуссионных клубов на базе палаточного лагеря молодежного центра «Иволга».

Целей мероприятия было несколько, и важность их обусловлена новыми реалиями нашей жизни. Прежде всего, это пандемия и необходимость укрепления волонтерских организаций. Роль добровольцев в борьбе с всемирной ситуацией, связанной с появлением нового вируса, возросла в разы. Волонтеры по всему миру стали одной из центральных фигур в борьбе с распространением вируса.

На дискуссии обсуждалась мотивация к действию волонтера и его стремление помогать нуждающимся. Разные возрастные группы по-разному относятся к внешним мотивациям и поощрениям, но главным остается обычное искреннее «Спасибо». Конечно, его приятно услышать не только от тех, кому ты помог, но и от официальных властей. В нашем районе поддержка органов власти волонтерам существенна, но в связи с высказанными предложениями по ее усилению, было принято решение о формировании ряда обращений к официальным органам власти. Такие обращения были собраны в одном письме по всем рассматриваемым вопросам.

Опрос и дискуссия на добровольческую и патриотическую темы выявила необходимость увеличить материальную базу для приобретения униформы с символикой акций, мероприятий и организаций. Зачастую, такая униформа выдается лишь на проведение мероприятия, но в своем большинстве ребята отметили, что очень приятно, когда ее оставляют на память. Так же общим мнением стало, что униформа с гербом Конаковского района ближе и приятней. Качественная униформа полезна и в повседневной жизни.

Большинство отнеслось положительно и к увеличению поощрительных мероприятий для добровольцев. Это, прежде всего, вручение благодарственных писем и иных мотивационных документов на официальных мероприятиях. Эта форма поощрения достаточно важна для всех возрастных групп молодежи. Именно поэтому в обращении к органам власти внесены пункты по увеличению числа поощрительной документации и иных форм продвижения волонтерской деятельности.

Так же, внесено предложение о введении номинации «Волонтер года» в ежегодное мероприятие «Человек года».

Дискуссионный клуб по развитию военной патриотики не выявил критических проблем, за исключением отсутствия в районе тиров для занятий по пулевой стрельбе. Такие помещения необходимы для полноценного обучения юнармейцев. По-прежнему, подготовкой юнармейцев к мероприятиям и соревнованиям занимаются отдельные педагоги в учебных заведениях на безвозмездной основе.

Третьим обсуждаемым вопросом стали молодежный парламентаризм и проектная деятельность. По мнению участников обсуждения данного направления, очень много разумных предложений сегодня можно услышать от молодежи, и она готова их высказывать. Проблемы и варианты их решения могут предлагаться разными способами, но основными являются социально-экономические проекты и молодежные совещательные организации при различных структурах власти. Именно поэтому были сделаны предложения по возможности рассмотрения лучших молодежных проектов на сессиях Собраний депутатов в поселениях Конаковского района, и о создании такого общественного объединения, как «Молодежный Совет» во всех поселениях Конаковского района. Это бы позволило талантливой, сознательной молодежи не только проявить себя в интересующих направлениях, но и сформировать определенный молодежный кадровый резерв для власти.

Все из трех дискуссий были активными и, конечно, лагерь не обошелся без отдыха и развлечений. Это были настольные игры: «Мафия», тренинги на сплочение, на лидерство, соревнования по разборке и сборке макета автомата Калашникова и многое другое. Не обошлось и без традиционных песен под гитару у костра.

Так же участники отметили великолепную подготовку молоежного центра к материальной составляющей данного мероприятия. Питание и размещение для участников были на очень высоком уровне. Конечно, за это хочется сказать отдельные слова благодарности администрации Конаковского района в лице Олега Владимировича Лобановского. За последние годы была обновлена большая часть туристического оборудования, а это огромная часть успеха любого выездного мероприятия.

В этом году значительный вклад в повышение качества экипировки лагеря внесла Конаковская ГРЭС ПАО «Энел Россия». На их средства АУ МЦ «Иволга» закупило снаряжение и мебель для организации летнего палаточного лагеря, за что хочется сказать искреннее «Спасибо» нашим социальным партнерам. Ведь это означает, что подобные летние мероприятия для подростков и молодёжи с использованием нового и необходимого оборудования для кемпинга будут проводиться в Конаковском районе ещё многие годы.

Место для проведения палаточного лагеря вот уже третий год предоставляет генеральный директор ООО «Флагман» Алексей Валентинович Великодный. Благодаря его усилиям, поддерживается чистота и порядок в квартале №96 Вяземского участкового лесничества ГКУ Тверской области «Тверское лесничество Тверской области», за что ему хочется так же выразить благодарность.

Еще одним радостным событием мероприятия стало объявление о помолвке одной из самых ярких и активных участниц добровольческого движения. Ирина Нагина и Иван Савин решили создать новую ячейку общества. Хочется от всей души пожелать этой чудесной паре оставаться такими же дружными и энергичными, какими они были на протяжении всего мероприятия.

В этом году «Лагерь актива» стал единственным палаточным мероприятием молодежного центра «Иволга». Мероприятие было трехдневным, и почти все ребята знали друг друга. Не обошлось и без слез. Искренних слез и объятий при расставании с друзьями и товарищами по общему делу — бескорыстному желанию сделать мир и наш район немного лучше. Давайте не забывать говорить «Спасибо» за желание молодых людей делать искреннее добро.

Ирина КАРПОВА.