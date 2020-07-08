ПРАВОСЛАВНЫЕ БОРЦЫ

Команда борцов ДЮСШ № 14 из села Городня принимает участие в традиционном слете православных единоборцев «Можайский рубеж», проходившем в городе Можайске.

В этом году проходит десятый по счету юбилейный слет. Он собрал более сорока участников из Москвы, Московской области, Твери, Андреаполя и Конаковского района. Наш район представляла команда борцов под руководством тренера Алексея Овчинникова из села Городня. В программе слета запланированы совместные тренировки по единоборствам, легкоатлетический пробег, посвященный 75-й годовщине Великой Победы, соревнования по боевому самбо, прохождение полосы разведчика, стрельба из винтовок, разборка автоматов, прикладной боевой раздел, экскурсия на Бородинское поле, просмотр тематических фильмов, посещение храма, песни у костра. О результатах поездки городенских борцов мы сообщим дополнительно.