В Твери вновь выступит ансамбль Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева

9 августа 2020 года на площади Славы в Твери в рамках XIX Московского Пасхального фестиваля состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством знаменитого российского дирижера Валерия Гергиева.

Зрителями концерта станут специалисты сфер образования, здравоохранения, социальной защиты населения, представители спорта, строительной отрасли (9 августа – День строителя), многодетные семьи Тверской области.

В прошлом году Тверь стала первым городом, где состоялся концерт в рамках регионального тура XVIII Московского Пасхального фестиваля. Коллектив Симфонического оркестра Мариинки под руководством художественного руководителя Валерия Гергиева выступил 28 апреля на площадке академического театра драмы. Концерт посетил Губернатор Игорь Руденя и другие почётные гости.

«Фестиваль проводится по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина. Для нас большая честь принимать это значимое культурное событие. Мы будем благодарными слушателями и участниками фестиваля», – сказал Игорь Руденя.

Верхневолжье постоянно встречает знаменитых российских деятелей культуры. На открытых площадках в Твери выступали Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, Народный артист России Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», ежегодно известные артисты приезжают в столицу Верхневолжья на концерты в честь нашего земляка, поэта Андрея Дементьева.

Московский Пасхальный фестиваль – крупнейший музыкальный форум России – ежегодно собирает сотни тысяч слушателей. Он организован в 2002 году по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева и Правительства Москвы. В 2003 году при поддержке Президента РФ Владимира Путина Фестиваль стал всероссийским.

В этом году фестиваль был перенесен на более поздний срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Правительства Тверской области