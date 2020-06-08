Семьи Тверской области приглашают к участию в V всероссийском фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Семьи Верхневолжья могут стать участниками V всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Цель мероприятия — популяризация бережного отношения к природе, вовлечение молодого поколения в развитие и внедрение современных энергоэффективных технологий.
По мнению Губернатора Игоря Рудени, эти вопросы являются актуальными для Верхневолжья.
«Необходимо идти в ногу со временем. Для нас важно, чтобы в сфере ЖКХ внедрялись новые технологии, в том числе, энергосбережение», — считает глава региона.
Родителям и детям предлагают проявить свои таланты в конкурсе детского рисунка «Береги энергию с детства» и в семейном квесте «Ты и я – энергосберегающая семья».
Работы для участия в конкурсах принимаются по 31 августа включительно на адрес электронный почты: pressa@tver.atomsbt.ru. Итоги будут подведены 3 сентября.
Помимо конкурсов в рамках фестиваля выберут самую энергоэффективную школу Твери, а также состоятся энергоуроки для школьников и викторина «С уважением к энергосбережению».
Традиционно в рамках фестиваля проходит праздник энергосбережения в городском саду Твери, где энергокомпании региона организуют интерактивные игры, спортивные состязания и многочисленные информационно-познавательные викторины. Решение о проведении фестиваля в этом году в формате массового праздника будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации.
Организатор мероприятия в Тверской области – компания «АтомЭнергоСбыт».
Пресс-служба Правительства Тверской области