Семьи Тверской области приглашают к участию в V всероссийском фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче

Семьи Верхневолжья могут стать участниками V всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Цель мероприятия — популяризация бережного отношения к природе, вовлечение молодого поколения в развитие и внедрение современных энергоэффективных технологий.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, эти вопросы являются актуальными для Верхневолжья.

«Необходимо идти в ногу со временем. Для нас важно, чтобы в сфере ЖКХ внедрялись новые технологии, в том числе, энергосбережение», — считает глава региона.

Родителям и детям предлагают проявить свои таланты в конкурсе детского рисунка «Береги энергию с детства» и в семейном квесте «Ты и я – энергосберегающая семья».

Работы для участия в конкурсах принимаются по 31 августа включительно на адрес электронный почты: pressa@tver.atomsbt.ru. Итоги будут подведены 3 сентября.

Помимо конкурсов в рамках фестиваля выберут самую энергоэффективную школу Твери, а также состоятся энергоуроки для школьников и викторина «С уважением к энергосбережению».

Традиционно в рамках фестиваля проходит праздник энергосбережения в городском саду Твери, где энергокомпании региона организуют интерактивные игры, спортивные состязания и многочисленные информационно-познавательные викторины. Решение о проведении фестиваля в этом году в формате массового праздника будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации.

Организатор мероприятия в Тверской области – компания «АтомЭнергоСбыт».

Пресс-служба Правительства Тверской области