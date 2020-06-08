В Тверской области к отопительному сезону готовят 800 котельных, более 1900 км тепловых сетей

В Тверской области в активной стадии -подготовка теплоэнергетического комплекса региона к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов. В настоящее время к отопительному сезону в целом по области подготовлено более 70% водопроводных, электрических сетей и сетей водоотведения, свыше 60% котельных и теплосетей. В областном центре обновлено порядка 14 км теплосетей из запланированных 15,7 км.

Реконструкциясистемы теплоснабжения Твери стала одной из тем встречи Губернатора ИгоряРудени с руководителями ПАО «Газпром», ООО «Газпром энергохолдинг» и ООО «Газпром межрегионгаз» 5 августа.Сформирован поэтапный план реализации инвестиционного проекта по модернизации теплоснабжающего комплекса областного центра.

Игорь Руденя подчеркнул значимость комплексного развитияТЭК Твери, строительства новых теплоисточников и замены изношенных сетей с использованием современных решений и технологий.

Всего к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов в Твери и области готовится 800 котельных, свыше 1900 теплосетей, более 3400 единиц оборудования котельных, а также свыше 6000км водопроводных сетей и более 2500 км инфраструктуры водоотведения.

На всем протяжении тепловых сетей обеспечены гидравлические испытания, предусмотрен капитальный ремонт и замена 53 км – 33 км уже приведены в порядок. Формируются запасы топлива в муниципалитетах.Особое внимание уделяется качеству подготовки к зиме социальных учреждений.

В этом году на 27 объектах в 17 муниципалитетах региона проводится модернизация и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, в том числе 7 котельных. Общий объем субсидий муниципальным образованиям составил 435 млн рублей. По всем объектам заключены контракты, на 10-ти работы выполнены на 100% или находятся в завершающей стадии.

В Тверской области в план подготовки к отопительному сезону включено более 11500 многоквартирных домов. Свыше 7300 (63,5%) уже готовы к зиме.

Два предыдущих отопительных сезона прошли в Тверской области без существенных аварий на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

«Это результат последовательной работы по консолидации коммунальных активов, ежегодного увеличения объема работ по модернизации и ремонту тепловых сетей и котельных», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области