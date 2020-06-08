С 15 сентября по 6 октября 2020 года в Тверской области пройдёт Всероссийский экомарафон переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

Мероприятие возрождает традиционный сбор макулатуры у населения, что позволяет сберечь лесные ресурсы. На сегодняшний день акция успешно проходит в 50 субъектах страны.

Губернатор Игорь Руденя считает: инициативы по сохранению природных ресурсов – важный вклад в реализацию в Тверской области национального проекта «Экология», реформы в сфере твердых коммунальных отходов.

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» проходит в формате соревнований между районами и городами области. Для участия в экомарафоне приглашают учебные заведения, организации, предприятия, компании Тверской области всех населенных пунктов региона. Необходимо оставить заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф, далее собрать макулатуру – всего более 300 кг. Вывоз макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика по расписанию.

В случае если общий результат Тверской области составит свыше 100 тонн, финалисты получат на выбор один из ценных призов.

Приз за 1 место (на выбор) – аллея из 10 саженцев редких пород деревьев (манчжурский орех, дуб, явор, туя), пополнение библиотечного фонда, телескоп. Занявшие 2 место могут выбрать проведение ЭкоКинофестиваля, пополнение библиотечного фонда или цифровой микроскоп. Обладатели 3 места смогут получить уличный спортивный комплекс, конструктор Lego technic или пополнить библиотечный фонд.

По вопросам участия в акции можно обращаться в оргкомитет экомарафона по телефонам +7(965)237-36-07, +7(929)517-65-77, в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области по телефону (4822) 73-31-70 или по е-mail s@sdai-bumagu@mail.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области