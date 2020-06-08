Акция «Внимание – дети!» стартовала в Тверской областив рамках кампании по предупреждению детского травматизма

С 6 по 12 августа в Тверской области проводится акция «Внимание –дети!» в рамках масштабной региональной кампании по предупреждению детского травматизма, которая стартовала 1 августа по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

«Необходимо активизировать работу по предупреждению детского травматизма. Эта тема особенно важна для нас: это вопрос демографии, сохранения жизни наших граждан. Работа должна весть по трем основным направлениям. Первое –предупреждение дорожного травматизма, второе – происшествий на воде, третье – бытового травматизма», – отметил Игорь Руденя на совещании 30 июля, где обсуждался старт кампании.

Правительством Тверской области разработан комплексный план.В первую очередь профилактические мероприятия ориентированы на взрослых: родителей, бабушек и дедушек, водителей на дорогах – всех, от чьей ответственности зависит безопасность детей. Помимо пропагандистской работы с населением усилены рейдовые мероприятия и акции.

В работу включены профильные ведомства, главы муниципалитетов, СМИ, предприятия региона, общественный транспорт, учреждения здравоохранения и социальной защиты.

В рамка акции «Внимание –дети!» втечение недели сотрудники ГИБДД будут останавливать в муниципальных образованиях регионаавтомобили и проводить профилактические беседы с водителями о соблюдении правил дорожного движения.Волонтеры в составе экипажей будут раздавать памятки с информацией о профилактике детского травматизма на дорогах.

В Твери в первый день акции такими точками сталиплощадь у Обелиска Победы, улица Королева (на парковке у входа в парк), Тверской проспект (ТЦ «Олимп»), ул. Советская (напротив Городского сада). В Калининском районе –село Медное, в Удомле – перекресток ул. Энергетиков и ул. Курчатова.

В Ржеве акция проходит на ул. Советская, вТоржке - на пересечении ул. Степана Разина и ул. Карла Маркса, в Вышнем Волочке – на Казанском проспекте, в Бежецке – на перекрестке ул. Большая и ул. Садовая.

ВОсташкове сотрудники ГИБДД и волонтеры работают наперекрестке Ленинского проспекта и переулка Панфилова. В Конаково – на перекрестке Торгового проезда и ул. Энергетиков. В Бологое– на площади Ленина, в Нелидово – на площади Жукова.

В Кимрах акция организована на площади Ленина, в Красном Холме – по ул. Калинина, 8. В Западной Двине – по ул. Кирова, 10, в Кашине на площади Пролетарская.

Акция «Внимание –дети!» организована Правительством Тверской области совместно с региональным Управлением ГИБДД УМВД России, муниципальными образованиями Тверской области, молодежными и волонтерскими организациями.

Также 6 августа с 13:00 до 14:00 на улице Трехсвятская в Твери на уличном экране запланирована трансляция роликов о соблюдении правил безопасности на дорогах, водных объектах, в быту.Волонтеры будут раздавать прохожим тематические листовки.

Пресс-служба Правительства Тверской области