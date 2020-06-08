Губернатор Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия 24» Тверь расскажет о профилактике дорожного травматизма в Верхневолжье

Что предпримет Тверская область для борьбы с возросшими случаями детского травматизма? Создадут ли в Верхневолжье школу безопасности для родителей? Как в дальнейшем будет развиваться территория Ржева и Ржевского района, а также как начнется новый учебный год в регионе?

На эти и другие вопросы ответит Губернатор Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия 24» Тверь 6 августа в 21:00.

Программу с Губернатором Игорем Руденей можно будет также посмотреть в сети Интернет на сайте «Вести-Тверь».

Пресс-служба Правительства Тверской области.