Более сотни реконструкторов из регионов России соберутся в Тверской области на средневековом фестивале «Новоторжский рубеж»

15-16 августа на территории архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Василёво» в Тверской области пройдёт средневековый фестиваль «Новоторжский рубеж». Событие объединит более сотни реконструкторов из разных регионов России и стран СНГ.

«Развитие событийного туризма – одна из приоритетных задач в индустрии гостеприимства Тверской области. Интересные мероприятия в туристической жизни региона позволяют повысить статус территории, привлечь новых гостей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Гости фестиваля «Новоторжский рубеж» смогут окунуться в атмосферу Средневековья. В программе мероприятия турнир лучников, дуэли, массовые манёвры. Реконструкторы проведут мастер-классы по стрельбе из лука, плетению корзин, чеканке монет, кузнечному делу, игре на старинных музыкальных инструментах.

В течение всего фестиваля будет работать средневековая ярмарка, где можно будет приобрести сувениры и попробовать фермерские продукты, деревенские сладости, домашний хлеб, каши, квас.

Для гостей праздника подготовлена развлекательная программа от фольклорных коллективов. Вечером 15 августа состоится большой концерт народной музыки.

Подробности о фестивале размещены на сайте https://www.torzhok.me/rubezh2020.

Справочно: Впервые фестиваль прошёл в 2014 году и собрал около 60 клубов из 50 городов России (свыше 500 участников). Название фестиваля выбрано не случайно. Торжку на протяжении многих столетий приходилось становиться боевым рубежом, отражавшим атаки литовцев, монголо-татар, поляков.

Пресс-служба Правительства Тверской области